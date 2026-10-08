Les Restos du Coeur vont lancer en avril à Paris un spectacle caritatif d'humour baptisé Les Enflures, sur le modèle des Enfoirés pour la chanson, a annoncé jeudi l'humoriste Jarry, qui pilote le projet.

"C'est le petit frère des Enfoirés. Les Enflures, ça va être un groupe d'humoristes qui vont se réunir les 4 et 5 avril au Casino de Paris" pour deux soirées, a indiqué Jarry dans une vidéo postée sur Instagram.

Parmi les premiers noms confirmés figurent Redouane Bougheraba, Kev Adams, Élodie Poux et Claudia Tagbo et "le casting va encore monter d'un cran", a-t-il précisé au journal Le Parisien.

Selon lui, 1.200 places seront à vendre par soirée. 400 le seront via une billetterie classique, à des tarifs entre 29 et 59 euros, et les 800 restantes seront mises en jeu par tirage au sort. Le public pourra acheter des tickets de tombola, pour 2 euros. Un ticket gagnant correspondra à deux entrées.

"Il y a 500.000 tickets mis en jeu, ce qui peut générer jusqu'à un million d'euros. C'est beaucoup plus que si on vendait les deux dates normalement", a déclaré au Parisien le producteur Alexandre Mortier, selon qui les spectacles ne seront pas télévisés.

La billetterie et la tombola ouvriront vendredi matin en ligne.

"L'intégralité des bénéfices ira aux missions sociales des Restos du Coeur", a indiqué au Parisien la secrétaire générale bénévole de l'association créée par Coluche, Fabienne Lambert.