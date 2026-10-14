Arianespace prévoit un nouveau lancement de 36 satellites Amazon Leo

Arianespace prévoit de mettre en orbite 36 satellites de la constellation Amazon Leo "au plus tôt" le 23 novembre, à l'occasion du 10e vol d'Ariane 6, a annoncé mercredi l'entreprise, ce qui portera à 136 le nombre de satellites déployés pour Amazon.

Les satellites du groupe fondé par le milliardaire américain Jeff Bezos, qui entend rivaliser avec Starlink d'Elon Musk, seront emportés par l'Ariane 64, la version à quatre boosters la plus puissante de la fusée Ariane 6.

"Le lancement aura lieu le 23 novembre 2026 au plus tôt, et la fenêtre de tir sera fixée à l'approche de la mission", a précisé Arianespace, qui est chargée de commercialiser et exploiter le lanceur lourd.

Cette mission sera la quatrième d'Ariane 6 dédiée à la constellation Amazon Leo en 2026. A ce jour, la fusée européenne a déjà placé en orbite basse 100 de ces satellites lancés depuis Kourou, en Guyane française.

Si la mission réussit, "elle portera à 136 le nombre total de satellites déployés par Arianespace à ce jour pour cette constellation".

En septembre, Amazon Leo, principal client commercial d'Ariane 6, avait annoncé confier six lancements supplémentaires de satellites à la fusée lourde européenne, portant le total à 24 missions.

Cette constellation satellitaire en orbite basse a été conçue pour fournir une connectivité internet rapide et fiable aux clients et populations actuellement non connectées aux réseaux existants.

Pour accomplir cette mission, Amazon déploie des milliers de satellites reliés à un réseau mondial d'antennes, à la fibre optique et à des points de connexion internet au sol.

La constellation, dont le déploiement a pris du retard, vise 3.200 satellites dans un premier temps. Début septembre, elle comptait "un peu moins de 400 satellites en orbite au total, ce qui est suffisant pour commencer à fournir le service", selon Chris Weber, un responsable d'Amazon Leo interrogé l'AFP.

Pour les Européens, ce partenariat avec Amazon Leo est crucial pour rendre la fusée Ariane plus compétitive, faute de clients commerciaux européens, dont beaucoup lancent avec SpaceX d'Elon Musk.