Arras : Initiative Grand Arras met à l'honneur 35 entreprises

L'association Initiative Grand Arras a mis à l'honneur 35 entreprises du territoire ce mardi lors d'une cérémonie officielle organisée à The Place To Bee. Ce grand rassemblement a récompensé les porteurs de projets ayant lancé, développé ou repris une activité au cours de l'année 2025.

Grâce à l'octroi de prêts d'honneur, ce réseau d'accompagnement consolide le tissu économique du Pas-de-Calais en facilitant le financement bancaire et en sécurisant le parcours des nouveaux dirigeants.

Un bilan financier massif pour dynamiser l'emploi territorial

L’exercice 2025 s'est clôturé sur des indicateurs de performance majeurs pour le dynamisme régional. Au total, 106 entreprises ont bénéficié de cet accompagnement de proximité, représentant 129 porteurs de projets et permettant de créer ou de maintenir 325 emplois qualifiés. Pour sécuriser le démarrage de ces structures, l'association a injecté 1,4 million d'euros de prêts d'honneur à taux zéro. Cet apport financier joue un rôle de levier crucial auprès des banques commerciales partenaires.

Une diversité sectorielle qui illustre la vitalité de l'économie locale

Les lauréats récompensés lors de cette matinée reflètent la richesse et la variété du tissu commercial arrageois. Des secteurs d'activité très divers étaient représentés, allant de la restauration aux services à la personne comme l'aide à domicile et la garde d'enfants, en passant par le commerce de sport, les salons de coiffure ou le bâtiment avec la rénovation de façade.

Ce maillage de TPE et PME confirme que la collaboration étroite entre les acteurs consulaires et les communes reste le moteur principal de l'attractivité économique du Pas-de-Calais.







