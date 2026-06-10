Bosch parie sur les robots humanoïdes pour se relancer

L'équipementier Bosch a affirmé mercredi sa volonté d'accélérer dans l'automotisation et la robotique humanoïde, un marché avec un haut potentiel au-delà d'un secteur automobile plongé dans la crise.

Pour le premier équipementier automobile mondial, la robotique est un pari pour se développer au‑delà de ses activités traditionnelles, qui incluent également les machines industrielles, les technologies du bâtiment et les outils électroniques.

Son activité automobile historique est affaiblie dans un secteur où l'automobile devient un ordinateur sur roues et par la pression des prix, notamment face aux concurrents chinois.

Mais "avec l'avènement de de la robotique humanoïde, la demande de composants et de solutions Bosch augmente", a expliqué le président du directoire de Bosch, Stefan Hartung, dans un communiqué.

D'après une étude du cabinet d'études de marché Yole Groupe, citée par Bosch, le marché des capteurs "MEMS" ((microsystèmes électroniques), secteur dominé par le groupe allemand, devrait atteindre plus de 19,2 milliards de dollars d'ici à 2030 et enregistrer une croissance annuelle moyenne de 4%.

Lors d'un événement organisé à Berlin par Bosch pour présenter ses dernières innovations, M. Hartung a insisté sur l'importance clé de ces composants afin d'améliorer la finesse des robots.

C'est grâce à ces capteurs que le robot "peut déterminer, comme nous les humains, s'il doit resserrer sa prise ou non, s'il s'agit d'un objet robuste, ou s'il doit agir avec finesse parce que c'est un oeuf", a-t-il illustré.

"L'humain possède 4 millions de capteurs tactiles. Si l'on construisait des robots équipés d'autant de capteurs, quatre années de production mondiale de capteurs suffiraient à peiner à équiper 12.500 robots", a-t-il ajouté.

Cet accent sur l'automatisation doit en outre "renforcer la compétitivité" des usines allemandes du groupe et "pallier la pénurie de plus en plus aigüe de main-d'oeuvre qualifiée", selon le communiqué.

Bosch collabore depuis janvier avec la start-up allemande Neura pour entraîner ses robots humanoïdes, en équipant des milliers de salariés sur ses 350 sites mondiaux de combinaisons bardées de capteurs afin de collecter des données.