Dans le cadre des journées « Citoyens & Curieux », Dijon Métropole propose une nouvelle visite découverte le 27 juin 2026. Les participants pourront accéder au Centre d’Exploitation et Maintenance (CEM) DiviaMobilités, un équipement présenté comme unique en France.

Ce site stratégique regroupe l’ensemble des activités liées aux mobilités de la métropole, qu’il s’agisse du tramway, des bus, des vélos en libre-service ou encore du stationnement. La visite permettra de découvrir les coulisses de l’exploitation du réseau ainsi que les différents ateliers de maintenance dédiés aux véhicules et aux infrastructures. Les visiteurs pourront notamment observer les installations chargées de l’entretien des quelque 400 vélos DiviaVélodi.

Organisées chaque troisième samedi du mois, les journées « Citoyens & Curieux » offrent aux habitants l’opportunité de découvrir des équipements habituellement peu accessibles au public. Au fil des éditions, plusieurs sites emblématiques ont ainsi ouvert leurs portes, parmi lesquels le Jardin des Sciences, l’Opéra, le dépôt de bus Divia, la cuisine centrale ou encore le musée des Beaux-Arts.