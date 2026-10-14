Alsapan poursuit la modernisation de son outil industriel. L’entreprise a inauguré une nouvelle ligne de plaquage de chant sur son site de Boulay-Moselle, en présence de Cécile Cantrelle, sa présidente, de Franck Leroy, président de la Région Grand Est, de Catherine Belrhiti, sénatrice de la Moselle, et de plusieurs élus locaux, dont Ginette Magras, maire de Boulay-Moselle, et Franck Rogovitz, président de la Communauté de communes de la Houve et du Pays Boulageois.

Fournisseur historique d’Ikea, Alsapan fabrique notamment des meubles en kit pour le géant suédois de l’ameublement, mais aussi pour d’autres grandes enseignes de distribution.

Le site de Boulay-Moselle est principalement spécialisé dans la production de dressings et de caissons de cuisine, à partir de panneaux de particules habillés de revêtements décoratifs. La nouvelle ligne de plaquage de chant vient ainsi moderniser une étape clé de la fabrication, en assurant la finition et la protection des bords des panneaux. Cette nouvelle installation qui a nécessité 7 M€ d'investissements doit accompagner l’évolution de 30 à 40% des capacités de production du site, qui cherchait encore cet été à recruter une dizaine de nouveaux collaborateurs.

Un programme de 50 millions d’euros

Avec cinq usines en France et plus de 600 collaborateurs, Alsapan conduit actuellement un programme de 50 millions d’euros d’investissements sur ses sites français. Implantée en Moselle depuis près de vingt ans, l’usine de Boulay s’inscrit dans cette stratégie industrielle, alors que le secteur de l’ameublement doit faire face à des évolutions des marchés et à une concurrence soutenue.

Pour la sénatrice de la Moselle Catherine Belrhiti, cette nouvelle ligne illustre la capacité des entreprises à «continuer d’investir, à moderniser leur outil de production et à préparer les emplois industriels de demain».

Cette inauguration intervient quelques mois après la visite, le 29 mai dernier, de Serge Papin, ministre chargé des PME, du Commerce, de l’Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d’achat, sur le site alsacien d’Alsapan à Erstein, dans le cadre des journées Choose France. Cette séquence avait mis en lumière les investissements industriels du groupe notamment tournés vers la robotisation.