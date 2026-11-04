La Bourgogne-Franche-Comté devrait compter 16 800 lycéens de moins en 2040 par rapport à 2025, soit un recul de 21%. À la rentrée 2025, la région recensait 81 200 élèves dans les formations pré-bac des 140 lycées relevant de l’Éducation nationale. Parmi eux, 56 600 suivaient une filière générale ou technologique et 24 600 une formation professionnelle.



Cette diminution concerne les deux académies. Celle de Besançon pourrait perdre 7 800 élèves (-22%), contre 9 000 pour celle de Dijon (-20%). Le recul devrait s’intensifier à partir de 2030, avec environ 1 300 lycéens en moins chaque année. Cette évolution s’explique principalement par la baisse des naissances. Entre 2015 et 2025, elles ont diminué de 25% dans la région. La réduction du nombre de femmes en âge d’avoir des enfants et le recul de la fécondité contribuent également à cette tendance.

Des territoires inégalement touchés

Les projections révèlent des différences importantes selon les bassins scolaires. Dix des 26 zones étudiées pourraient perdre au moins 24% de leurs lycéens. Les territoires d’Avallon-Tonnerre et du Creusot-Montceau-les-Mines seraient particulièrement concernés, avec une baisse estimée à 32% d’ici 2040.



À l’inverse, les zones de Pontarlier, Morteau et Joigny connaîtraient un recul plus limité, compris entre 13% et 15%. Leur attractivité auprès des familles et des jeunes actifs contribue à maintenir leurs effectifs. Les secteurs de Besançon, Mâcon, Chalon-sur-Saône et Dijon devraient également enregistrer des diminutions proches ou inférieures à la moyenne régionale.



La filière professionnelle serait moins affectée que la voie générale et technologique. Elle pourrait perdre 4 400 élèves (-18%), contre 12 400 (-22%) pour les formations générales et technologiques. Cette évolution démographique pourrait, à terme, conduire à adapter l’offre de formation, les capacités d’accueil et les moyens humains des établissements.