Réunis le 18 juin au Technopôle Hub&Go du Creusot, les acteurs de la culture scientifique ont participé à une nouvelle édition du Forum régional de la CSTI, placée sous le thème de la coopération et du partage. À cette occasion, la Région Bourgogne-Franche-Comté a signé une feuille de route Science-Société destinée à organiser et à renforcer les actions de médiation scientifique sur l’ensemble du territoire.



Cette démarche associe plusieurs institutions académiques et partenaires, dont des universités régionales, des structures culturelles et le rectorat. L’objectif est de garantir un accès plus large aux connaissances, tout en encourageant la création de vocations scientifiques. L’enjeu est également territorial, avec la volonté de réduire les écarts d’accès à la culture scientifique entre zones urbaines et rurales.

Des projets ancrés dans les territoires

Le forum a également mis en avant plusieurs initiatives locales illustrant la diversité des approches de médiation scientifique. Parmi elles, un projet de recherche participative mené dans le Morvan, une démarche collective sur les enjeux forestiers associant chercheurs et citoyens, ou encore une action de médiation sonore autour de la biodiversité impliquant des publics scolaires et associatifs.



D’autres dispositifs ont été présentés, comme de nouveaux espaces dédiés à la diffusion des savoirs au sein d’universités et de réseaux culturels, ainsi que des lieux valorisant le patrimoine industriel du Creusot et de Montceau-les-Mines en Saône-et-Loire. Des visites de sites scientifiques et techniques ont complété la rencontre, soulignant l’ancrage local de l’innovation.



Pour les responsables régionaux, cette politique répond à un double enjeu : lutter contre la désinformation et renforcer l’attractivité des métiers scientifiques auprès des jeunes générations, en particulier les filles.