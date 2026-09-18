L'objectif de 5% de déficit en 2027 fixé par le gouvernement pour le projet de budget est "ambitieux" mais "évidemment réalisable", a assuré le ministre de l'Economie Roland Lescure à l'AFP.

Pour 2026, "nous visons un déficit public inférieur à 5,5%. On fait tout pour être à 5,4%" du produit intérieur brut (PIB), après 5,1% l'an dernier, a souligné Roland Lescure dans un entretien accordé à l'AFP jeudi soir. Le gouvernement visait auparavant 5% de déficit cette année, mais avait prévenu il y a une semaine que cette cible ne serait finalement pas atteinte.

Pour 2027, le gouvernement "annonce un effort très important: 54 milliards d'efforts sur les dépenses qui amènent du coup le déficit public à 5% l'année prochaine", a-t-il ajouté, après des annonces en ce sens du Premier ministre Sébastien Lecornu. Cet objectif de déficit "est ambitieux, mais évidemment il est réalisable. Il va falloir qu'on fasse tous des efforts", a estimé Roland Lescure.

Sébastien Lecornu a présenté jeudi les grandes lignes d'un budget pour 2027 qu'il veut "offensif", laissant au Parlement le soin de trancher certaines mesures comme celles, sensibles, concernant les retraités.

La cible de 5% de déficit "veut dire des efforts importants partout, pour l'État, pour les collectivités locales et pour les administrations de Sécurité sociale", a expliqué Roland Lescure.

"On souhaite préserver les moteurs de croissance. C'est important", a-t-il détaillé. "On maintient le crédit impôt-recherche. On va baisser la surtaxe impôt sur les sociétés à 5 milliards d'euros contre pas loin de 8 cette année", a-t-il détaillé.

"Mais par ailleurs, on fait des efforts importants de réduction de dépenses, efforts qu'on n'a jamais vus, qui évidemment vont montrer notamment aux marchés financiers, à ceux qui nous prêtent, que nous prenons la réduction du déficit public au sérieux. C'est une réduction importante", a-t-il dit.

Sébastien Lecornu a indiqué jeudi dans un entretien au Figaro que les retraités fourniraient un effort "inférieur" à 6 milliards d'euros dans le budget, et que le Parlement trancherait entre une désindexation des pensions sur l'inflation ou la suppression d'un abattement de 10% dont ils bénéficient.

"On souhaite que ce budget et ces efforts qu'on demande soient justement partagés. Les fonctionnaires vont faire un effort, les retraités également", a souligné Roland Lescure. "Au global, 6 milliards sur 54. Vous voyez bien qu'il en reste 48 et que ceux-là, ce sera pour les autres", a-t-il ajouté.