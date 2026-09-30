Cancer du sein : Dijon se mobilise tout au long du mois d’octobre









À Dijon, le mois d’octobre sera marqué par plusieurs initiatives dédiées au cancer du sein. Expositions, stands d’information, ateliers, activités sportives et actions solidaires permettront de sensibiliser au dépistage et à la prévention.





Au niveau national, plus de 61 000 nouveaux cas de cancer du sein sont détectés chaque année. Près de 80 % concernent des femmes de plus de 50 ans. Dépistée à un stade précoce, la maladie reste toutefois l’un des cancers les plus guérissables.





En Bourgogne Franche-Comté, 52,1 % des femmes participent au dépistage organisé, contre 45,7 % au niveau national, tandis qu’en Côte-d’Or, le taux atteint 54,9 %. Cependant, ces résultats restent inférieurs à l’objectif national de 70 %. Les femmes âgées de 50 à 74 ans peuvent bénéficier d’un examen gratuit tous les deux ans.





Des rendez-vous pendant tout le mois





Dans le cadre de la 33e édition d’Octobre Rose, plusieurs rendez-vous sont programmés à Dijon, dont une exposition consacrée au cancer du sein, présentée à La Ferronnerie du 1er au 11 octobre. La mobilisation se poursuivra avec des marches roses, prévues les 10 et 23 octobre. Le Roseathon est également annoncé le 28 octobre à l’Espace Baudelaire.





Un défi connecté en équipe sera également proposé, du 12 au 25 octobre. Les participants sont invités à comptabiliser leurs pas en relevant différents challenges en ligne. Stands de sensibilisation, activités physiques et sportives, ateliers, et actions solidaires compléteront également le programme.



