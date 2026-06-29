20.000 foyers sont restés privés d'électricité lundi matin dans le Nord et l'Aisne en raison des violents orages qui se sont abattus samedi dans la nuit, a rapporté le gestionnaire du réseau de distribution Enedis.

"A la suite d’une vague de canicule extrême et généralisée, d’une intensité et d’une durée sans précédent, de violents orages se sont abattus samedi dans la nuit sur les Hauts-de-France, Centre Val-de-Loire et l’ouest de l’Ile-de-France, les rafales dépassant les 100km/h", a indiqué Enedis.

Lundi "à 9H00, 20.000 clients restent à réalimenter, principalement dans le Nord (12.000), l'Aisne (6.000)", a ajouté le gestionnaire.

"Les opérations de réalimentation se poursuivent avec une priorité absolue : intervenir en toute sécurité", a-t-il indiqué. "Certaines opérations peuvent nécessiter plus de temps afin de préserver la santé et la sécurité de tous — salariés, prestataires, clients et tiers".

Enedis a déclenché jeudi sa force d'intervention rapide électricité (FIRE) face à un risque d'incidents élevé en raison des très fortes chaleurs.

Il rappelle les règles de sécurité à respecter : ne jamais toucher à des fils tombés à terre, signaler toute anomalie constatée (fils électriques trop bas ou à terre, poteaux endommagés...), ne jamais toucher à un objet en contact avec une ligne électrique et respecter les zones de danger balisées.