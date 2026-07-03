Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a plaidé vendredi pour que les plateformes de livraison prennent des "mesures" pour protéger leurs livreurs des fortes chaleurs.

Invité sur France Inter, le ministre a indiqué avoir convoqué jeudi les responsables et syndicats des plateformes de livraison pour leur faire passer ce message: "je leur ai dit: il faut vraiment prendre des mesures".

Un décret a renforcé en 2025 les obligations des entreprises pour protéger leurs salariés quand les températures deviennent très élevées, mais beaucoup de livreurs notamment à vélo travaillent comme auto-entrepreneurs et donc pas comme salariés.

Alors que la France sort tout juste d'une période de canicule exceptionnelle et que de nouvelles fortes températures sont annoncées, le ministre du Travail a demandé que des "décisions concrètes (...) pour mieux protéger ces livreurs" soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion vendredi d'une commission mixte de négociation de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE).

Le but est d'"éviter au maximum les courses pendant les heures les plus chaudes, (de faire) des courses plus courtes, pas la peine de faire 15 km sur un bitume chaud, (avec) des poids de course raisonnables" et la possibilité pour les livreurs de se rafraîchir, a énuméré Jean-Pierre Farandou.

"Il faut les protéger, ils sont un maillon essentiel de cette économie", a insisté le ministre, qui n'a pas exclu de prendre lui-même "des mesures" si le dialogue social dans le secteur n'aboutissait pas à des mesures de protection suffisantes.