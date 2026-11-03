Les prix du gazole ont commencé à reculer dans 6.000 des 10.000 stations-service françaises, de 12 centimes en moyenne, après la mise sur le marché de stocks stratégiques, a indiqué mardi le ministre du Commerce Serge Papin.

Sur ces 6.000 stations, 4.000 ont même baissé leurs tarifs "de plus de 15 centimes", a-t-il ajouté, lors d'un point presse à Bercy avec le ministre de l'Économie Roland Lescure, à l'issue d'une réunion avec les distributeurs de carburant.

Et "ça va continuer dans les jours qui viennent, puisque petit à petit, ce sont bien les 10.000 stations qui vont baisser leur prix", a-t-il assuré.

Le gouvernement français avait annoncé en octobre qu'il vendrait à prix coûtant aux distributeurs 10 millions de barils de gazole issus des stocks stratégiques pendant trois mois, de novembre à janvier, afin de faire baisser les prix à la pompe, à des niveaux historiquement élevés depuis le début du conflit au Moyen-Orient.

Ce déstockage a débuté dimanche 1er novembre.

Serge Papin a souligné que c'était "la première fois que les stocks stratégiques servent à faire baisser les prix. D'habitude, c'était pour régler les problèmes de pénurie".

La baisse porte sur les prix du gazole routier, mais aussi ceux du fioul domestique et du gasoil non routier, utilisé notamment par les agriculteurs et les engins de travaux, a-t-il détaillé.

Le dispositif "concerne l'ensemble des 10.000 stations-service de France, France métropolitaine, Corse, Outre-Mer. Toutes les stations-service sont concernées", a de son côté précisé Roland Lescure.

Quant aux "petits distributeurs indépendants dont les cuves sont pleines", et "qui vont sans doute mettre un peu plus de temps avant de répercuter ces baisses", le ministre de l’Économie et des Finances a fait état de la mise en place d'"un dispositif particulier à leur destination, de prêt à taux zéro, qui leur permet de gérer leur trésorerie s'ils souhaitent pouvoir répercuter cette baisse en amont".

Le gouvernement a "prévu de faire un point complet en fin de semaine et on sera évidemment extrêmement transparent sur l'ensemble des chiffres", a-t-il encore promis.

Roland Lescure a salué un "dispositif innovant qui bénéficie directement à nos concitoyennes et concitoyens, qui coûte pas un sou à l'État dans ces moments où évidemment le déficit budgétaire est une contrainte importante".