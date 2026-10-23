Cassel : l'hôtel Sockeel, un office de tourisme insolite

Tourisme
La mémoire en héritage
23/10/2026 Amandine Pinot
Helfaut (62)
Sur la Grand’Place de Cassel, l’ancienne «Villa Marie-Jeanne» a repris vie. Restauré avec soin, cet hôtel particulier du XIXème siècle accueille depuis septembre l’Office de tourisme Destination Cœur de Flandre. On y entre curieux, on en ressort voyageur.
©Claire Decraene
Au rez-de-chaussée, une boutique de produits «Je suis de Flandre». ©Claire Decraene
C'est cette vue qui a fait de Cassel "le village préféré des Français". ©Claire Decraene
©Destination Cœur de Flandre
La lecture de cet article est réservée aux abonnés
Déjà abonné ? Je me connecte
Retrouvez la fiche complète de la commune de Cassel avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune