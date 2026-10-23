Tourisme
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Décryptage

Cassel : l'hôtel Sockeel, un office de tourisme insolite

Sur la Grand’Place de Cassel, l’ancienne «Villa Marie-Jeanne» a repris vie. Restauré avec soin, cet hôtel particulier du XIXème siècle accueille depuis septembre l’Office de tourisme Destination Cœur de Flandre. On y entre curieux, on en ressort voyageur.

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Par Claire Decraene
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 23 octobre 2026 - Mis à jour le 23 octobre 2026
<p>Il faut lever les yeux pour le voir. Sur la façade de pierre, un médaillon porte deux initiales enlacées : M et J. Ce sont celles de Marie et Jeanne Torris, deux sœurs qu’Émile Malot, receveur des domaines et forêts, a épousées l’une après l’autre. En 1875, il fait bâtir cette grande demeure et la baptise «Villa Marie-Jeanne» en leur mémoire. Jeanne meurt quelques mois plus tard. Dans le hall, deux bustes féminins en staff veillent toujours sur les visiteurs. En 1940, Raymond Sockeel y ouvre une mercerie, devenue ensuite un magasin de vêtements réputé pour ses vitrines. Le nom est resté. «<.

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