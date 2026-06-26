Château-Thierry célèbre la 158e édition des Fêtes Jean de La Fontaine

Les festivités débuteront le vendredi 26 juin avec le concert de l’Union Musicale sur la place de l’Hôtel de Ville, avant la retransmission sur écran géant de la rencontre France–Norvège. Le lendemain, plusieurs animations familiales et sportives seront proposées dans le centre-ville, avec notamment des démonstrations et initiations au football freestyle, des ateliers maquillage, ainsi que la présentation du char réalisé par le Centre social Nicole Bastien autour du thème de la Coupe du Monde. En soirée, le parc Saint-Joseph accueillera un concert du groupe Trois Cafés Gourmands.

Le dimanche 28 juin, le défilé costumé parcourra les rues de la ville avec la participation d’associations, de fanfares, de troupes artistiques et de chars venus du territoire. Parmi les animations annoncées figurent notamment une troupe de French Cancan tricolore, la troupe Les Robes Magiques ainsi que les chars de la Fête du Muguet de Fère-en-Tardenois. Le week-end s’achèvera par un feu d’artifice tiré depuis les bords de Marne. La fête foraine sera également ouverte durant tout au long du week-end.

«Les Fêtes Jean de La Fontaine incarnent ce que Château-Thierry sait faire de mieux : ouvrir ses portes, partager et célébrer ensemble. En cette année de Coupe du Monde, nous avons voulu que la ville soit un lieu de fête pour tous, habitants comme visiteurs. Je vous donne rendez-vous du 26 au 28 juin», déclare Sébastien Eugène, maire de Château-Thierry, président de l’Agglomération et conseiller départemental.



