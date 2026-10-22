Le maire d'Orléans a annoncé jeudi un dispositif préventif "exceptionnel", en marge du congrès du RN et des contre-mobilisations prévues ce week-end, impliquant notamment d'importantes restrictions de circulations et la fermeture de plusieurs services publics.

"Mon objectif, c'est de protéger Orléans. Ça ne sera pas la pagaille ici, ça ne doit pas l’être", a assuré Serge Grouard, le maire (DVD) d'Orléans, lors d'une conférence de presse.

Il a appelé au "bon sens des Orléanais" et dit être inquiet "pour la fin de journée du samedi, la nuit et le dimanche", assurant vouloir "être intraitable avec d'éventuels pilleurs et casseurs".

"On anticipe tout ce que l’on peut anticiper", a-t-il ajouté, annonçant la fermeture de plusieurs lieux publics, dont les musées ou encore l'annulation de spectacles.

Les lignes de tramways seront par ailleurs à l'arrêt samedi toute la journée. Les vélos en libre-service seront également retirés de tout le centre-ville.

"Nous n'avons aucune garantie, mais on essaie de réduire cette incertitude le plus possible", a dit M. Grouard.

Les commerces pourront rester ouverts, à condition que les terrasses des établissements situés en centre-ville soient repliées.

Mais, en cas de débordements, il a indiqué qu'il pourrait prendre un arrêté "en fonction de la situation" et fermer tous les commerces "face à une "situation évolutive".

Tout stationnement dans le centre-ville d'Orléans en surface est par ailleurs interdit à partir de vendredi minuit.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, a annoncé mercredi "un dispositif de service d'ordre extrêmement conséquent" pour Orléans.

Il a précisé qu'"énormément de forces mobiles seront engagées sur la sécurisation à la fois du congrès" et "des manifestations qui ont été déclarées".

Le congrès du Rassemblement national devrait accueillir 5.000 personnes samedi et 10.000 personnes dimanche.

Dès samedi, une grosse manifestation est prévue à 10H30 au départ du parvis de la cathédrale contre "le racisme, le fascisme et l'impérialisme", à l'appel d'une cinquantaine d'organisations.

Selon plusieurs sources sécuritaires à l'AFP, 20.000 à 25.000 personnes sont attendues.

Ce serait une première pour Orléans, selon le maire, qui ne voit pas "de point de comparaison" possible en termes d'affluences sur ce type d'événements.

Après la manifestation, un "village antifasciste", comprenant des stands associatifs et des ateliers, verra passer plusieurs personnalités politiques de gauche.

"Les choses sont un peu moins cadrées" pour la journée du dimanche, selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, où des débordements liés à des rassemblements non déclarés sont craints.