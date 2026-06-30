Des investigations de longue haleine: le parquet de Paris a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête pour "homicides involontaires" après l'accident d'avion dimanche près de Nancy qui a fait 11 morts, prévenant qu'il faudrait de "nombreux mois" avant d'élucider les raisons du crash.

"Notre enquête a pour objectif d'expliquer, d'avoir des réponses (...) à ce qui s'est passé et à la genèse des faits", a précisé Christian de Rocquigny, procureur adjoint chargé du pôle accidents collectifs du parquet de Paris lors d'une conférence de presse à Nancy.

"Si on identifie des responsables", l'objectif sera aussi "de les juger. Et le jugement dans ces cas-là est mené (...) devant le tribunal correctionnel de Paris", a-t-il ajouté.

Onze personnes, dont cinq devaient faire leur baptême de parachutisme, ont été tuées dimanche à Tomblaine, dans la banlieue de Nancy, dans la chute encore inexpliquée, très peu de temps après le décollage, du petit avion qui les transportait.

Il s'agit de l'accident d'aviation légère le plus meurtrier en France.

Le procureur a jugé "tout à fait prématuré" à ce stade d'avancer des conclusions.

"Tout prend énormément de temps parce que c'est extrêmement minutieux avec des expertises, peut-être des contre-expertises. Donc forcément ça met beaucoup, beaucoup de temps", a abondé à son côté le lieutenant-colonel de gendarmerie Frédéric Colard, de la section de recherche des transports aériens.

Onze vies interrompues

Le travail effectué par la gendarmerie a permis d'établir que les "vols avaient débuté la veille, que l'avion était à sa troisième rotation dimanche et que l'accident est survenu très rapidement après le troisième décollage", a détaillé le magistrat.

Parallèlement à l'investigation judiciaire, "une enquête de sécurité" a démarré, confiée au Bureau enquêtes accidents (BEA) de l'aviation civile. Elle doit déterminer la cause du crash, afin d'"améliorer les procédures, et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres dommages".

Les deux responsables ont rendu hommage aux victimes et à leurs proches, qui "vivent un drame terrible, une tragédie épouvantable".

Il s'agit de "onze vies interrompues de façon très soudaine à la suite de ce crash aérien", a dit le procureur, précisant que le parquet avait saisi des associations d'aide aux victimes "pour les accompagner dans leur souffrance, dans leur démarche, dans leur deuil aussi".

Certains des sauts en parachute programmés ce dimanche étaient des cadeaux de proches présents sur les lieux.

L'un de nos meilleurs pilotes

Les victimes sont cinq moniteurs de parachutisme, cinq élèves et le pilote.

L'identité de ce dernier, un Français, a été révélée mardi: il s'agit de Laszlo Sandrin, 44 ans, qui travaillait pour la compagnie aérienne allemande Classic Wings.

Ce professionnel très expérimenté "était l'un de nos meilleurs pilotes", a déclaré à l'AFP le PDG de la compagnie Rob de Man, précisant qu'il totalisait plus de 11.000 heures de vols, dont 5.000 sur ce type d'appareils.

"Nous sommes tous sous le choc", a poursuivi le patron. Selon lui, l'avion était en état de partir au moment du décollage.

Parmi les autres victimes figurent Cynthia Vally, 48 ans, mariée, mère de famille et cheffe de bloc opératoire dans une clinique privée de Nancy, Youssef El Idrissi, 48 ans, comptable dans une entreprise de la région, et selon la presse locale, un lycéen de 18 ans en Terminale, une étudiante en soins infirmiers de 20 ans, et un infirmier libéral exerçant à Nancy, Damien Giacovelli.

Les cinq autres personnes décédées étaient les moniteurs de parachutisme qui devaient accompagner les cinq précédents lors d'un saut en tandem.

Il s'agit de Davy Tellier, 53 ans, pompier professionnel au Luc-en-Provence, Albéric Moulès, trentenaire originaire de Nouvelle-Calédonie, qui résidait en Charente, Filip Kovacecic, 51 ans, qui comptait plus de 7.000 sauts à son actif, Pierre Graber, qui se définissait sur Facebook comme "parachutiste, musicien et aventurier de la vie" et Anthony Planchon, instructeur de parachutisme dans un club à Strasbourg.