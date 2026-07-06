La Région Hauts-de-France relance son dispositif éTER afin de permettre aux habitants de parcourir le territoire à moindre coût durant l’été. Du 4 juillet au 23 août, les voyageurs pourront acheter des billets à 1 euro pour rejoindre de nombreuses destinations de la région, qu’il s’agisse du littoral, des espaces naturels ou des centres urbains. Le coup d’envoi sera donné samedi 4 juillet à 8h30 en gare d’Amiens, place Alphonse-Fiquet, en présence d’Anne Pinon, vice-présidente de la Région chargée de la santé et des formations sanitaires et sociales, ainsi que d’un représentant de SNCF Voyageurs Hauts-de-France. Cette opération est reconduite pour favoriser l’accès au patrimoine naturel, culturel et historique régional à un tarif accessible.

Une vente organisée en deux étapes

Pour cette quatrième édition menée en partenariat avec SNCF Voyageurs, la commercialisation des billets est répartie en deux périodes. La première a débuté le 23 juin, tandis qu’une seconde ouverture des ventes est prévue le 21 juillet afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier de l’offre tout au long de la saison estivale. Les billets sont disponibles sur le site TER Hauts-de-France, dans les guichets des gares de la région ainsi que sur les distributeurs automatiques régionaux. L’opération est proposée en continu pendant toute sa durée, y compris les week-ends et les jours fériés, avec l’objectif de faciliter les déplacements des habitants vers les différents sites touristiques des Hauts-de-France.