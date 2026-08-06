Pour la deuxième année consécutive, Nutriset, entreprise implantée à Malaunay, expédiera une partie de ses solutions nutritionnelles vers la Colombie à bord d'un cargo à voile de l'armateur NewTowt. Le départ est prévu le 17 août, sous réserve des conditions météorologiques, depuis le port de Fécamp.

Le voilier-cargo transportera 21 palettes de produits destinés aux populations vulnérables de Colombie. La cargaison est «composée d'aliments thérapeutiques prêts à l'emploi Plumpy'Nut et PlumpyDoz, ainsi que les laits thérapeutiques F-75 et F-100», précise Nutriset dans un communiqué. À destination de Santa Marta, ces produits seront distribués par Sanuteam, partenaire de Nutriset dans le pays.

Trois acteurs partenaires

Cette opération repose sur une collaboration entre trois acteurs : Nutriset, leader de la lutte contre la malnutrition, l'armateur NewTowt, pionnier du transport maritime à la voile, et Sanuteam. Déjà partenaires lors d'une première traversée en 2025, cette nouvelle expédition «illustre notre capacité à innover collectivement pour bâtir une solidarité internationale décarbonée, sans jamais compromettre l’urgence et la qualité de nos interventions nutritionnelles», déclare Nutriset.

Pour l'entreprise familiale, fondée en 1986, cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de RSE : elle entend diminuer l'impact environnemental de sa chaîne logistique tout en poursuivant sa mission de lutte contre la malnutrition. Cette démarche a récemment été saluée par l'obtention de la médaille Gold EcoVadis, qui distingue les entreprises figurant parmi les 5% les mieux évaluées au monde en matière de performance durable.

