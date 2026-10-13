Le Morvan a été retenu dans le cadre du premier appel à manifestation d’intérêt « Destinations France à vélo », lancé par la Direction générale des Entreprises. Il figure parmi les deux territoires sélectionnés en Bourgogne-Franche-Comté. Cette démarche nationale vise à identifier et accompagner des territoires emblématiques du tourisme à vélo.

Une offre pour différentes pratiques

Grâce à ses forêts, ses lacs, ses vallées, ses petites routes et ses chemins, le Morvan propose plusieurs façons de découvrir le territoire à vélo. Cyclotourisme, itinérance, VTT, gravel, vélo à assistance électrique ou descente : les pratiques sont variées et s’adressent à différents publics.

Le Parc dispose d’un Espace VTT-FFC réparti sur une vingtaine de communes, qui servent de points de départ. Parmi les itinéraires proposés, la Grande Traversée du Morvan à VTT relie Avallon à Autun sur 330 kilomètres.

Des boucles cyclotouristiques complètent cette offre, ainsi que des pistes de descente, des bike parks et des pump tracks. Le gravel trouve également sa place grâce aux petites routes et aux chemins qui permettent de parcourir le territoire.





Des professionnels au service des cyclistes

Le Morvan peut également compter sur un réseau de professionnels du tourisme mobilisés autour des cyclistes. Hébergeurs, restaurateurs, loueurs, réparateurs, accompagnateurs et associations sportives : ces acteurs contribuent à la préparation des séjours à vélo sur le territoire.

L'intégration au réseau « Destinations France à vélo » doit permettre au Morvan de bénéficier d’échanges avec les autres territoires lauréats et d’une visibilité accrue à l’échelle nationale. Le Parc souhaite poursuivre le développement d’un tourisme à vélo durable et accessible, avec des retombées attendues pour l’économie locale.



