Distinctions lorraines et nancéiennes au dernier concours national de l’innovation i-PhD mi-septembre à Paris !

Lucie Caron de BiodiSol et Joannès Guichon de Murene, accompagnés par l’Incubateur Lorrain, la SATT Sayens et Inria Start-up Studio viennent d’être lauréats de ce concours visant à promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes chercheurs ayant un projet de création de start-up deeptech issu de leurs résultats de recherche.

Les deux lauréats ont été distingués pour la qualité de leurs travaux et le potentiel de transformation de leurs innovations en start-up deeptech.

Leur sélection au concours i-PhD ouvre une nouvelle étape dans le développement de leurs projets, avec l’ambition de poursuivre la structuration de leur démarche entrepreneuriale et d’accélérer le transfert de leurs innovations vers le marché et la société.

Joannès Guichon remporte le Grand Prix de l’édition 2026 de l’i-PhD pour son projet Murene. Ce logiciel s’attaque aux retards de paiement qui créent des dépendances financières entre entreprises. Cela provoque des faillites en chaîne qui fragilisent l’ensemble du tissu économique.

Le logiciel analyse les réseaux de factures inter-entreprises afin d’identifier automatiquement des compensations mutuelles de dettes, réduisant jusqu’à 50 % les besoins en liquidités.

Destiné aux banques, plateformes de facturation électronique et entreprises, Murene fait de la généralisation de la facturation électronique une opportunité d’infrastructure financière européenne. Il permet d’optimiser l’ensemble du réseau de paiement en utilisant ces flux numériques à grande échelle.

Force de l’écosystème

Lucie Caron est lauréate du concours avec BiodiSol. Elle conçoit des solutions de réhabilitation des sols grâce à des alliés naturels comme les cloportes ou les vers de terre, permettant d’améliorer la fertilité, la structure des sols et le cycle de l’eau, tout en favorisant une gestion plus durable des sols urbains et agricoles, en limitant le recours à des solutions à fort impact négatif sur l’environnement.

«Nous nous réjouissons de cette reconnaissance nationale, qui vient une nouvelle fois souligner la richesse de notre territoire en matière d’excellence scientifique, technologique et entrepreneuriale, et notamment concernant les innovations portées par nos doctorants et jeunes docteurs», explique Natacha Hauser-Costa, directrice de l’Incubateur Lorrain.

«Cette nouvelle réussite illustre la force de notre écosystème, construit avec l’Incubateur Lorrain et renforcé au sein d’Unys, le Pôle Universitaire d’Innovation lorrain. Elle confirme le rôle clé de la SATT Sayens : détecter les innovations à fort potentiel, accompagner leur maturation et contribuer à faire émerger des projets entrepreneuriaux capables de rayonner aux niveaux national et international», continue Romain Liège, président de la SATT Sayens.