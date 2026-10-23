Dijon accueille les Rencontres européennes de la participation

Les Rencontres européennes de la participation se tiendront, du 23 au 25 novembre 2026, au Parc des Expositions et des Congrès de Dijon. Cette 10e édition abordera une thématique forte : « Décider ensemble, une promesse tenable ? ». Les échanges se poursuivront en ligne les 26 et 27 novembre.





Trois jours de rencontres et de débats

Le programme prévoit plusieurs formats pour permettre aux participants de se retrouver et de partager leurs expériences. Le 23 novembre, des balades urbaines à Dijon sont organisées à partir de 14 h, avant la soirée d’ouverture.

Les 24 et 25 novembre, de 9 h à 18 h, les journées proposeront des ateliers participatifs, des conférences et des retours d’expérience. Des moments conviviaux, des animations ainsi qu’un village de stands sont également annoncés.





La décision collective au centre des échanges

Pour cette édition, les discussions s’articuleront autour de la capacité des citoyens et des acteurs publics à prendre des décisions ensemble. Les organisateurs souhaitent notamment débattre des moyens de développer la participation démocratique face à la désinformation, aux discriminations et aux idées portées par les courants extrêmes.

Pour la première fois, les participants ont pu voter pour leurs ateliers préférés sur une plateforme participative. Les dix ateliers ayant recueilli le plus de votes seront programmés. La phase de vote étant désormais clôturée, la liste des ateliers retenus sera prochainement dévoilée.

Les inscriptions aux Rencontres sont ouvertes. Un guide consacré à Dijon, regroupant notamment des informations sur les hôtels, les restaurants et les aspects pratiques du séjour, est également disponible pour préparer l’arrivée des participants.



