



La région Bourgogne Franche-Comté a récemment organisé les Assises des biothérapies à Dijon, marquant un tournant significatif dans le développement de cette filière. Après 18 mois depuis l'adoption de sa feuille de route, la région a réuni divers acteurs du secteur pour faire un premier bilan des avancées réalisées. Parmi les objectifs principaux figurent la structuration de la filière, l'amélioration de la visibilité internationale et l'accompagnement des entreprises, ainsi que le développement de projets industriels.

L'événement a été marqué par des interventions clés, dont celles de Jérôme Durain, Président du Conseil régional, et Violaine Demaret, représentante de la préfecture. La présentation de la feuille de route a été assurée par Nicolas Soret et Laetitia Martinez, qui ont mis en lumière les enjeux économiques ainsi que les aspects liés à la recherche et à la bioproduction. Des témoignages d'acteurs du secteur tels que Mehdi Chelbi de CARLA Biotherapeutics et Guillaume Wallart de CellQuest ont enrichi les discussions en partageant leurs expériences et projets innovants.

Les perspectives pour 2026-2028 ont également été abordées, notamment en ce qui concerne le cadre législatif européen avec le Biotech Act. Cet événement témoigne d'une dynamique régionale prometteuse en matière de biothérapies et souligne l'engagement de la Bourgogne Franche-Comté dans ce domaine stratégique pour l'avenir.