En Meuse, l’Afpa ouvre ses portes vers l’emploi

Le centre Afpa de Verdun participera, aux côtés de six autres sites lorrains, à une journée portes ouvertes organisée le 24 juin. Cette opération vise à faire découvrir les solutions de formation accessibles aux demandeurs d’emploi, aux salariés en reconversion et aux jeunes à la recherche d’un contrat en alternance. Tout au long de la journée, les visiteurs pourront rencontrer des formateurs, échanger avec des stagiaires, visiter les plateaux techniques et s’informer sur les métiers qui recrutent dans la région.

L’établissement meusien accompagne notamment les publics vers des secteurs porteurs tels que le bâtiment, l’industrie, la logistique, les services et le numérique. Les équipes présenteront également les dispositifs de financement disponibles, notamment le Compte personnel de formation (CPF), la validation des acquis de l’expérience (VAE) et différents programmes d’aide à l’insertion professionnelle. Un espace dédié, baptisé «Village des solutions», permettra en outre d’apporter des réponses aux problématiques de mobilité, de logement ou d’accès aux droits, souvent déterminantes dans la réussite d’un projet professionnel.

La montée en compétences, un enjeu économique majeur

À l’échelle nationale, la formation professionnelle constitue un levier essentiel pour répondre aux difficultés de recrutement et accompagner les transformations des entreprises. Dans des territoires comme la Meuse, l’alternance et la reconversion contribuent à renforcer les compétences disponibles, à sécuriser les recrutements et à soutenir l’attractivité économique locale. Face aux besoins croissants de secteurs tels que l’industrie, le bâtiment ou la logistique, ces dispositifs facilitent l’adéquation entre les attentes des employeurs et les profils recherchés. Ils participent également au maintien de l’activité économique et au développement des filières stratégiques sur les territoires.