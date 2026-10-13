Connecter encore plus l’écosystème de santé, le tout en mode souveraineté ! Tel est l’objectif affiché du Groupe Equasens (236 millions d’euros de CA en 2025), leader des solutions numériques pour les professionnels de santé, avec sa feuille de route à l’horizon 2030.

«Equasens a aujourd’hui atteint une nouvelle étape de son développement. Notre enjeu n’est plus seulement de proposer des solutions performantes à chacun des professionnels de santé que nous accompagnons : il est de mieux les relier entre eux», assure Denis Supplisson, le directeur général du groupe le 7 octobre dernier à l’occasion d’une rencontre à son siège social de Villers-lès-Nancy.

Une rencontre, où élus, partenaires, acteurs de la santé et du monde économique étaient conviés et qui a été l’occasion pour le groupe de réaffirmer son ancrage régional avec notamment une plongée au cœur du Data Center du groupe où l’ensemble de ses serveurs sont hébergés. Les données de plus de 2 800 établissements de santé et médico-sociaux y transitent.

«Depuis 40 ans, Equasens construit son histoire à Nancy avec une mission qui n’a jamais changé : mettre la technologie au service de la santé et de ceux qui la font vivre. Depuis ce territoire qui nous a vus naître, nous avons grandi, étendu nos expertises et développé notre présence en Europe. Aujourd’hui, Equasens est devenu un groupe de santé numérique présent sur l’ensemble du parcours de soins, de la ville à l’hôpital jusqu’au domicile. Ce changement d’échelle ne nous éloigne pas de nos racines», assure Dominique Pautrat, le président du conseil d'administration du groupe.

Eqwo, un agenda médical collaboratif

313 collaborateurs sur les quelque 1 500 répartis dans toute l’Europe sont basés au siège social de Villers-lès-Nancy. Au total ce sont près de 400 collaborateurs qui sont présents dans les quatre implantations du groupe dans la région.

«Notre ambition à horizon 2030 est claire : faire d'Equasens un orchestrateur des écosystèmes de santé, capable de connecter les professionnels, les données et les technologies pour contribuer à des parcours de soins plus simples, plus fluides et mieux coordonnés», continue Denis Supplisson.

Exemple typique avec la récente application, Eqwo, un agenda médical collaboratif en ligne conçu pour les médecins et les professionnels de santé.

Il vise à simplifier la gestion quotidienne des cabinets médicaux grâce à plusieurs fonctionnalités clés.

«C’est un véritable prolongement de l’écosystème de santé que nous menons avec cette application. Faire dialoguer les outils, les données et les acteurs de santé permet de contribuer à des parcours plus fluides et mieux coordonnés. Le tout dans un seul objectif, celui d’être le plus efficient pour le patient. Ce qui demeure notre fil rouge depuis toujours !».