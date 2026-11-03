La construction de centres de données en Allemagne, leader en Europe dans ce secteur boosté par les besoins de l'intelligence artificielle, et dans le reste du Vieux Continent va rester bien en-deçà de leur développement aux États-Unis et en Chine, selon un rapport publié mardi.

L'Europe va augmenter sa capacité globale en data centers à 37 gigawatts d’ici 2035, mais elle restera loin des 160 gigawatts prévus pour les États-Unis contre 90 gigawatts pour la Chine, soit une puissance multipliée par trois ou quatre par rapport à 2025, estime la fédération allemande des entreprises du numérique Bitkom.

En Europe, c'est l'Allemagne, où la puissance de calcul de ces centres a presque doublé au cours de la dernière décennie, qui restera le pays le plus pourvu, avec environ 5,5 GW de puissance IT raccordée en 2030 contre 3,3 aujourd'hui, suivie par le Royaume-Uni qui passera de 2,9 à 4 GW.

"Les États-Unis et la Chine développent leurs capacités dans des ordres de grandeur totalement différents", résume le président de Bitkom, Ralf Wintergerst, pour qui l'Allemagne doit améliorer "les conditions d’investissement" pour ces centres via "une électricité bon marché, des surfaces adaptées" et des autorisations plus rapides.

Dopés par la course à l'IA et le calcul haute performance (HPC), qui devraient d'ici 2035 occuper plus de la moitié des data centers allemands, contre 20% cette année, les investissements dans ces structures ont progressé de 57% en 2026, à un niveau record de 23,5 milliards d'euros, chiffre Bitkom.

Le géant américain du commerce en ligne Amazon a annoncé en octobre un investissement de 16 milliards d'euros en Allemagne pour 2027, notamment dans les centres de données et les infrastructures d'intelligence artificielle.

L'opérateur français Data4 a annoncé en 2025 un investissement de 2 milliards d'euros pour la construction d'un data center à Hanau, dans la Hesse, la région pouponnière de ces sites - 1.200 - loin devant la Bavière (plus de 400) selon Bitkom.

Ces infrastructures, souvent critiquées pour leur consommation d'électricité et d'eau ainsi que pour les nuisances qu'elles peuvent occasionner aux riverains, ont amélioré leur efficacité énergétique.

Mais leur demande en électricité devrait fortement augmenter, passant de 23 milliards de kilowattheures en 2026 à entre 56 et 70 milliards en 2035, soit jusqu'à un triplement en moins de dix ans, selon la fédération.

Aux États-Unis, ces centres de données sont devenus un enjeu des élections de mi-mandat qui se déroulent ce mardi, Donald Trump étant un fervent partisan de leur construction pour assurer l'hégémonie américaine en matière d'IA.