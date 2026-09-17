Le festival investira plusieurs lieux du quartier de la rue de la Délivrance : La Charité, le foyer François Albert, Le Poche, Le Nautilus, la place du 73ᵉ, la rue Paul-Bert, la rue du Tir ainsi que la place Sévigné et ses alentours. Les visiteurs pourront circuler d’un espace à l’autre pour participer à une programmation destinée aux petits comme aux grands.

Rencontres avec des auteurs et autrices, spectacles, ateliers de bande dessinée et de manga, dessin, écriture, musique, jeux et lectures rythmeront la journée. Chibi Dam’z proposera une initiation au manga, Brandy animera des ateliers BD et Zéphyr Masse des ateliers de dessin à la plume. Plusieurs spectacles familiaux sont également prévus, dont un Blind Quest à 14 heures et le spectacle burlesque « Émile Lieatoux, bienfaiteur de l’humanité » à 16 heures, sur la place du 73ᵉ. Le Poche accueillera « Loupé », tandis que Le Nautilus proposera notamment « le spectacle Ours d’Éric Pintus ».

Le public pourra aussi échanger avec des illustrateurs et écrivains, faire dédicacer leurs ouvrages et participer à une chasse au trésor. Des énigmes conduiront les participants dans les différents lieux du festival, avant un tirage au sort à 18 heures, place Sévigné. Certains ateliers et spectacles nécessitent une réservation auprès des médiathèques de Béthune.