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Festilivres revient à Béthune avec une journée dédiée aux livres et à la création

La 5ᵉ édition de Festilivres se tiendra le samedi 26 septembre 2026, de 10 heures à 18 heures, à Béthune, autour du thème « Livres en Délivrance ». Gratuit et ouvert à tous, cet événement invite les habitants à redécouvrir le livre dans une ambiance festive, familiale et littéraire.


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© atmospheric / Adobe Stock

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Par LGFR
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 17 septembre 2026

Le festival investira plusieurs lieux du quartier de la rue de la Délivrance : La Charité, le foyer François Albert, Le Poche, Le Nautilus, la place du 73ᵉ, la rue Paul-Bert, la rue du Tir ainsi que la place Sévigné et ses alentours. Les visiteurs pourront circuler d’un espace à l’autre pour participer à une programmation destinée aux petits comme aux grands.

Rencontres avec des auteurs et autrices, spectacles, ateliers de bande dessinée et de manga, dessin, écriture, musique, jeux et lectures rythmeront la journée. Chibi Dam’z proposera une initiation au manga, Brandy animera des ateliers BD et Zéphyr Masse des ateliers de dessin à la plume. Plusieurs spectacles familiaux sont également prévus, dont un Blind Quest à 14 heures et le spectacle burlesque « Émile Lieatoux, bienfaiteur de l’humanité » à 16 heures, sur la place du 73ᵉ. Le Poche accueillera « Loupé », tandis que Le Nautilus proposera notamment « le spectacle Ours d’Éric Pintus ».

Le public pourra aussi échanger avec des illustrateurs et écrivains, faire dédicacer leurs ouvrages et participer à une chasse au trésor. Des énigmes conduiront les participants dans les différents lieux du festival, avant un tirage au sort à 18 heures, place Sévigné. Certains ateliers et spectacles nécessitent une réservation auprès des médiathèques de Béthune.