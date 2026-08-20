Un nombre inédit de stations météo ont dépassé 40°C en France métropolitaine cet été, et certaines communes dont des grandes villes ont franchi ce seuil pour la première fois, d'après l'analyse par l'AFP des données publiées par Météo-France de près de 1.300 stations actives depuis au moins 25 ans.

Sur toutes ces stations, qui font partie du réseau principal exploité par Météo-France ou d'un niveau d'expertise équivalent, 573 ont atteint ou dépassé au moins une fois 40°C au cours de l'été, bien plus que pendant les étés caniculaires de 2003 (292) et 2019 (394).

Pour plus de ces 80 de stations météorologiques, les 40°C ont été atteints pour la toute première fois depuis leur installation.

C'est le cas des deux stations strasbourgeoises d'Enthzeim et du Jardin botanique, actives depuis les années 1920 dans cette aire urbaine de 500.000 habitants.

Les stations des villes de Metz, Alençon, Mulhouse (Haut-Rhin) ou Tarbes sont aussi montées jusqu'à 40°C pour la première fois cet été.

18 jours à plus de 40°C

Des pans entiers des départements de l'Indre et de la Haute-Vienne (centre de la France) ont franchi ce seuil, et certaines stations ont enregistré des températures record pendant plusieurs jours de suite.

Le village de Neuvy-Saint-Sépulchre dans l'Indre, 1.600 habitants, n'avait jamais connu 40°C auparavant. Sa station météo, fonctionnelle depuis 1909, l'a relevé sept fois entre le 21 et le 29 juin, avec un pic à 41,8°C, avant de remonter les 13 et 14 août à 40,4°C.

En plus de concerner de nouvelles stations, les vagues de chaleur de 2026 les ont aussi affectées sur des durées inédites. A moins de 30 kilomètres de Neuvy-Saint-Sépulchre, la station météo du village de Pruniers (500 habitants) est active depuis 1942. Elle n'avait connu que sept jours au-dessus de 40°C, en 2022 et 2025.

En 2026, elle en a enregistré 18, dont une semaine consécutive fin juin avec même deux jours à 45°C. Aucune des 1.300 stations analysées n'a jamais accumulé autant de jours de chaleurs aussi élevées au cours d'un même été depuis le début des données disponibles en 1950.

En 2026, le nombre de jours cumulés où 40°C ou plus ont été relevés dans ces stations s'élève à 2.153, pulvérisant le précédent record de 2003 (966).