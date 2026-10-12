François de Canson, maire ex-LR de La-Londe-Les-Maures (Var), a été élu lundi à la présidence de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca).

M. de Canson était le grand favori pour succéder à Renaud Muselier (Renaissance), président de la région depuis 2017 et qui avait démissionné après sa récente élection au Sénat.

M. Muselier, lui aussi ex-LR, avait adoubé celui qui était jusqu'alors vice-président chargé du développement économique et du tourisme.

Et M. de Canson a été seul candidat à la présidence grâce à la confortable majorité de droite et du centre au Conseil régional. La gauche, s'était en effet retirée entre les deux tours lors des élections régionales de 2021, pour faire barrage au Rassemblement national, qui est en conséquence la seule opposition à l'assemblée régionale.

Sur 122 votants, M. de Canson a fait le plein dans le camp de la majorité avec 83 voix, les 39 conseillers régionaux RN votant blanc.

Soulignant après son élection avoir "la chance de disposer d'une majorité solide", le nouveau président s'est engagé à "ne pas confondre continuité et immobilité".

Il s'est fixé pour priorités la situation économique, l'adaptation au changement climatique, et la promotion de la "subsidiarité", afin qu'il y ait "moins de complexité" dans les relations de la région avec les communes.

En plein mouvement de contestation dans les lycées, notamment sur l'état des établissements qui sont placés sous la responsabilité des régions, M. de Canson a indiqué avoir "commandé un état des lieux complet des lycées" et promis que "rapidement, tout sera remis en ordre".

Le leader du groupe d'extrême droite à la région, le député RN Franck Allisio, a de son côté estimé qu'apres des succès du RN aux municipales et aux législatives dans la région, le "plafond de verre" du RN était en train de sauter, notamment dans la perspective des régionales de 2028. "Monsieur le président vous êtes désormais à la barre du Titanic", a-t-il lancé à M. de Canson.

Le nouveau président, tout en reconnaissant des déconvenues de la droite et du centre aux récents scrutins dans le Sud-Est, a répliqué en soulignant "qu'aucune voix ne (lui) avait manqué" lundi dans les différentes composantes de la majorité régionale. "Soyons unis et prouvons qu'on peut encore gagner cette région", a-t-il lancé.