Grand Arras : la Communauté Urbaine lance une enquête autour du climat

Engagée depuis plusieurs années dans une démarche de transformation écologique pour préparer un avenir plus durable et résilient face aux défis climatiques, environnementaux et énergétiques, la Communauté Urbaine d'Arras s'est dotée d'un Plan Climat Air Energie Territorial il y a trois ans. Le PCAET est une feuille de route qui porte des actions concrètes autour de l'énergie, la mobilité, l'habitat, l'alimentation et le cadre de vie.

Cette feuille de route a été adoptée pour une durée de six ans. Elle repose sur trois piliers complémentaires : réduire les gaz à effet de serre dans le territoire et atteindre la neutralité carbone en 2050 (notamment grâce au photovoltaïque), s'adapter aux changements climatiques et s'assurer de suivre la bonne trajectoire, dont les ambitions sont fixées à horizon 2040.

Enquête ouverte jusqu'au 6 novembre

Le territoire, arrivé à mi-parcours, lance une grande enquête auprès des habitants et des acteurs économiques du Grand Arras. Elle est ouverte jusqu'au 6 novembre sur ce site. Le PCAET vise à réduire les émissions de gaz à effets de serre de l'ordre de 80% d'ici 2050. Il s'articule autour de cinq axes : développer les énergies renouvelables et récupérables, étendre une offre de mobilité vertueuse et bas carbone, promouvoir l'économie circulaire et l'engagement de tous, améliorer la performance énergétique du bâti public et privé ; préserver et restaurer les espaces naturels et améliorer le cadre de vie. La CUA propose également aux habitants des dispositifs pour les aider à limiter leur impact climatique à travers l'achat de vélo électrique, l'accompagnement à la rénovation énergétique des logements ou encore des navettes gratuites en centre-ville.