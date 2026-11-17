L'avènement de l'intelligence artificielle générative depuis quatre ans a provoqué une diminution des offres d'emplois dans les métiers les plus exposés, selon une étude de Coface publiée mardi.

Pour un métier avec une exposition à l'IA de 10 %, c'est-à-dire dont le contenu est à 10% automatisable, le nombre d'annonces de recrutement à France Travail a diminué de 12,4 % au troisième trimestre, ont constaté les économistes Axelle Arquié et Aurélien Duthoit, auteurs de l'étude.

Avec la même méthodologie, ils sont parvenus à des résultats similaires auprès des services publics de l'emploi en Allemagne, avec 10,2 % d'annonces en moins, et en Suède (-10,8 %), malgré des structures économiques très différentes dans ces pays.

Ce sont ainsi 25.000 annonces en moins qui sont parues chez France Travail sur le trimestre en raison de l'IA, d'après l'étude.

Les métiers les plus impactés sont souvent transverses, présents dans un grand nombre de secteurs.

Ainsi les ressources humaines, qui comptent 25,9 % de tâches dès aujourd'hui automatisables, ont vu le nombre d'offres d'emploi décrocher de 42,8 % par rapport à la moyenne des secteurs où les postes de RH sont implantés.

Les forces de vente (dont le télémarketing), la comptabilité-gestion, les systèmes d'information et de télécommunications, la conception et la R&D dans l'industrie ou le bâtiment sont également fortement impactés.

"Cette corrélation entre le fait qu'un métier soit exposé à l'IA et que ses annonces d'emploi se dégradent n'existait pas" dans les études précédentes, a expliqué à l'AFP Aurélien Duthoit.

Et contrairement à une idée reçue, la réduction des offres d'emploi ne concerne pas que les nouveaux entrants sur le marché du travail : pour les postes exigeant moins d'un an d'expérience, elle est de 14 %, contre 19,4 % entre un et deux ans, 14,1 % entre deux et quatre ans de 16 % au-delà de quatre ans.

L'IA ne provoque pas encore une vague de licenciements en Europe parce que "les entreprises attendent, elles ne sont pas bien sûres de comment adopter la technologie", selon Axelle Arquié.

Mais "quand la récession frappe et qu'elles sont obligées de faire des économies, elles automatisent massivement", prévient-elle.

Aux Etats-Unis, la croissance de l'emploi chez les cols blancs a déjà décroché depuis le lancement de l'IA générative pour le grand public fin 2022, alors même que la hausse de la valeur ajoutée de ces emplois s'est accélérée, selon des données compilées par les auteurs.

De son côté, l'Observatoire de France Travail souligne mardi dans une autre étude que les métiers d'aide comptable, assistant juridique ou secrétaire administrative comptent parmi ceux où le risque de "substitution de l’humain" par l'IA est le plus fort. Les offres d'emploi dans le secrétariat ont baissé depuis 2022 d'environ 40 %, sans toutefois que l'organisme puisse établir formellement le lien avec le développement de l'IA.