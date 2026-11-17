Nvidia va dévoiler ses comptes trimestriels mardi, dans un contexte tendu après que les États-Unis ont annoncé renforcer les contrôles sur les exportations de puces pour combler les failles révélées par le scandale qui a provoqué le départ du patron de l'entreprise, Jensen Huang.

M. Huang a quitté son poste après la révélation d'une liaison qu'il entretenait avec la femme d'affaires chinoise Alice Huang, soupçonnée d'avoir permis à des acteurs chinois de l'intelligence artificielle (IA) d'obtenir des puces américaines malgré un embargo, via des pays asiatiques tiers.

Face aux critiques soulevées par le scandale, le gouvernement Trump a annoncé lundi une série de mesures pour empêcher le contournement des restrictions existantes, mais aussi prévenir la fourniture de puissance de calcul à la Chine via des centres de données établis dans d'autres pays et disposant de puces américaines.

En vertu des nouvelles règles, les centres de données du monde entier devront obtenir une autorisation américaine pour fournir de grands volumes de puissance de calcul issus de puces de pointe à des entreprises dont le siège social est situé en Chine, à Macao ou dans d'autres pays soumis à un embargo américain.

Une nouvelle autorisation sera également nécessaire pour l'exportation de semi-conducteurs américains en Indonésie, Malaisie, Thaïlande, au Brésil et à Singapour, pays qui "présentent un risque de détournement (vers un autre pays) plus élevé que la normale", selon le ministère américain du Commerce.

Ces annonces ont pesé sur l'action Nvidia, qui a perdu 4 % lundi, prolongeant une baisse de 12 % depuis les premières révélations. L'action a perdu plus du quart de sa valeur au cours du mois écoulé.

C'est dans ce contexte que la directrice financière Colette Kress, intronisée directrice générale par intérim, fera face aux marchés mardi.

Marchés en baisse

"Je ne peux pas imaginer qu'ils fassent comme d'habitude", estime Jacob Bourne, du cabinet Emarketer, c'est-à-dire sans s'étendre sur les récents événements. "S'ils le faisaient, ce serait mal perçu."

Les entreprises technologiques ont tiré les marchés asiatiques à la baisse mardi, les nouvelles mesures américaines intensifiant l'incertitude lancée par la crise Nvidia.

Singapour a assuré mardi être en contact avec les entreprises concernées par ces nouvelles règles, ajoutant être en discussions avec les autorités américaines pour déterminer la portée et les modalités de mise en œuvre des mesures.

De son côté, l'Indonésie a dit examiner les restrictions et solliciter "l'avis du secteur sur leurs conséquences potentielles sur les activités et les investissements".

Le scandale a aussi exposé des divisions au sein du gouvernement Trump. Le ministre des Finances Scott Bessent a demandé une enquête sur les liens entre Jensen Huang et Megaspeed, accusant le ministère du Commerce d'avoir ignoré des rapports selon lesquels l'entreprise Megaspeed importait des technologies Nvidia en Chine.

Retour "improbable

Ces déboires n'auront cependant pas d'effet sur les résultats annoncés mardi, qui concernent un trimestre clôturé le 25 octobre.

Les analystes prévoient tout de même des questions sur les ventes de Nvidia en Asie, qui pesaient plus d'un quart du chiffre d'affaires en 2025. Autre sujet brûlant, celui des engagements colossaux pris par l'entreprise, sous l'impulsion de Jensen Huang, pour soutenir l'écosystème de l'IA, à coup de participations, prêts et garanties.

Avant la saga Huang, Nvidia voyait déjà ses concurrents se rapprocher, d'AMD à Google, en passant par Amazon.

Mais Jensen Huang n'a pas dit son dernier mot et envisage une campagne pour sa réintégration, selon plusieurs médias américains, avec le soutien d'actionnaires, de salariés de Nvidia et de figures de la tech.

Pourtant parmi les supporters de l'ancien empereur de la tech, l'analyste Dan Ives de Yorkville Ives & Co estime ce scénario "hautement improbable", en raison d'obstacles juridiques notamment.