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In Extenso Amiens inaugure sa nouvelle agence d'expertise-comptable à Dury

In Extenso, cabinet d’expertise-comptable, conseil et gestion sociale, a inauguré ses nouveaux locaux amiénois : 1 300 m2 de bureaux plus modernes, plus accessibles et plus visibles, désormais route d’Amiens à Dury.

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Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 29 octobre 2026 - Mis à jour le 29 octobre 2026
<p>L’agence In Extenso d’Amiens évoluait depuis une quinzaine d’années dans ses locaux de l’avenue d’Italie. Auparavant In Extenso Picardie, elle connaît des changements significatifs récents, à commencer par sa fusion avec In Extenso Nord de France, forte de 15 agences et 325 collaborateurs. Réunissant une cinquantaine de personnes, le cabinet amiénois reste l’une des places fortes du groupe. Il poursuit donc son développement dans ses nouveaux murs. Trois associés dirigent l’agence : Florence Canlers, Arnaud Duporge et Hubert Lepers. Ils voient ce nouvel environnement de travail comme «<em>u.

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