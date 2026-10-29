Experts-comptables
Micro-entreprise : comprendre les règles pour démarrer sur de bonnes bases
29/10/2026 Emmanuel Varrier
Villers-lès-Nancy (54)
In Extenso, cabinet d’expertise-comptable, conseil et gestion sociale, a inauguré ses nouveaux locaux amiénois : 1 300 m2 de bureaux plus modernes, plus accessibles et plus visibles, désormais route d’Amiens à Dury.
Les trois associés : Hubert Lepers, Arnaud Duporge et Florence Canlers. © Cyrille Struy
Le nouveau bâtiment avec les locaux de 1 300 m2 d'In Extenso Amiens. © Cyrille Struy
© Cyrille Struy
© Cyrille Struy
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