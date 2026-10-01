Cette année, le thème du congrès est «Cœur d’expert : expertise-comptable, la force de l’humain». Pourquoi ?

Notre précédent congrès régional était sur la thématique du changement. Nous avions alors travaillé sur les clés de réussite avec l’offre de services, la relation client, l’expérience client, le management... En faisant le tour de ces sujets, un élément commun à tous les experts-comptables est apparu : les valeurs portées par la profession.

La profession repose sur la devise de «science, indépendance, conscience», qui peut se décliner en valeurs de proximité et d’humanité dans les relations avec les tiers. Elles renvoient à l'engagement, mais comme j'ai déjà choisi ce thème en 2022, j'ai opté pour la notion de passion et finalement de «cœur». Et nous avons ajouté «expertise-comptable» pour rappeler que les experts-comptables comme leurs collaborateurs sont concernés par la facturation électronique, l’intelligence artificielle et l’évolution de la relation client.

Avec ces transformations, l’expert-comptable va-t-il devenir plus «expert» que «comptable» ?

La comptabilité reste au fondement de notre activité, mais les sujets sur lesquels nos clients nous sollicitent vont aujourd’hui bien au-delà. Ils ont toujours besoin d’un sachant, même lorsqu’ils utilisent ChatGPT ou d’autres outils pour obtenir une première réponse. Les personnes en face de nous nous font confiance. Et, cette confiance elle repose sur de l'expérience. Avec une réponse de l'IA, il faut comprendre le raisonnement et confronter cette réponse à la réalité. L’intelligence artificielle pourra nous aider davantage dans l’anticipation et la proactivité, mais cela suppose de disposer de temps.





Les personnes en face de nous nous font confiance. Et, cette confiance elle repose sur de l'expérience.





Où en sont les cabinets normands concernant la facturation électronique ?

La profession est globalement en marche. Les données nationales montrent que plus de 90% des cabinets sont impliqués dans cette transformation. La première étape, celle de la réception des factures électroniques, n’est pas la plus complexe. Pour certains clients, cela peut d’ailleurs paraître décevant : ils vont commencer par recevoir seulement quelques factures électroniques. La transformation la plus importante interviendra plutôt l’année prochaine.

Cette évolution doit aussi conduire les cabinets à réfléchir à leur organisation. La technologie accélère les échanges et les clients sont eux-mêmes pris dans cette accélération. Nous sommes poussés à aller toujours plus vite, alors que je suis plutôt partisan de la robustesse que de la vitesse.

La robustesse est liée à la santé mentale, est-elle une priorité de votre mandat ?

Je parlerais plutôt d’une tendance de fond et d’un sujet de prévention. La profession est confrontée à une surcharge réglementaire et à une accélération générale. Lorsqu’un professionnel connaît un épuisement ou un burn-out, la reconstruction peut être très longue. Des dispositifs d’écoute et d’accompagnement existent aujourd’hui. Il est important qu’ils soient connus et utilisés. L’Ordre est notamment partenaire depuis longtemps de la «Journée santé du dirigeant». La prévention concerne également les chefs d’entreprise que nous accompagnons.

