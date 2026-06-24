Avec le lancement jeudi des précommandes du jeu vidéo "Grand Theft Auto VI", voici les principaux chiffres de la sulfureuse saga de Rockstar Games qui bat tous les records et enflamme les écrans depuis 1997:

470 millions

Le nombre de jeux vendus par la série depuis son lancement.

A lui seul, "GTA V" a connu un succès continu depuis sa sortie en 2013 avec près de 230 millions d'unités écoulées, selon les résultats de Take-Two Interactive (maison mère de Rockstar) publiés en mai.

Edité sur trois générations de consoles (PlayStation 3/XBOX 360, PlayStation 4/XBOX One et PlayStation 5/XBOX Series), il s'agit du deuxième jeu le plus vendu de l'histoire derrière "Minecraft".

Particulièrement permissifs, les jeux GTA permettent aux joueurs d'incarner des hors-la-loi effectuant de multiples infractions dans une grande ville, au gré de courses-poursuites avec la police.

3

Le nombre de jours qu'il a fallu à "GTA V" pour dépasser le milliard de dollars de revenus en 2013. Un record lui permettant de devenir le produit de divertissement qui s'est vendu le plus rapidement de l'histoire, selon Take-Two Interactive.

-282 millions -

Le nombre de vues de la bande-annonce de "GTA VI" sur YouTube, deux ans et demi après sa sortie, ce qui en fait l'une des bandes-annonces de jeux les plus populaires à ce jour.

Ce clip d'une minute trente, proposant un retour à Vice City, décor inspiré de Miami et cadre de l'opus sorti en 2002, a été vu plus de 93 millions de fois en moins de 24 heures sur YouTube.

Une deuxième bande-annonce, publiée le 6 mai 2025, cumule près de 168 millions de visionnages.

13

Le nombre d'années qui séparent la sortie de "GTA V", en septembre 2013, et celle du sixième opus, attendue le 19 novembre 2026.

Initialement prévue pour l'automne 2025, la commercialisation de "GTA VI" a été décalée à fin mai, puis à novembre 2026.

A titre de comparaison, seize ans séparent la sortie du tout premier jeu de la saga et celle du dernier épisode en date, "GTA V".

- 5 -

Le nombre de personnages féminins jouables dans la série - tous dans le premier épisode sorti en 1997 - jusqu'à l'arrivée de Lucia, l'un des personnages principaux de "GTA VI". Une première dans l'histoire de la franchise.

Car s'il y a eu d'autres tentatives de personnages féminins dans des versions dérivées, des éditions limitées et la version en ligne, GTA a jusqu'à présent uniquement mis en avant des héros masculins.

90

Le nombre de vidéos montrant des séquences de la phase de développement de "GTA VI" qui ont été volées et divulguées en ligne en 2022.

4.000

Le nombre d'articles écrits sur le jeu jusqu'en 2009, selon le Guinness World Records, qui l'a qualifié de "série de jeux vidéo la plus controversée au monde", une catégorie dont les commentateurs en ligne ont suggéré qu'elle avait été imaginée uniquement pour GTA.

75

Le nombre de kilomètres carrés de la carte de "GTA V", qui se déroule dans la ville fictive de Los Santos et ses environs. Cette zone est de loin la plus grande de la série GTA, bien qu'elle soit éclipsée par d'autres jeux vidéo à monde ouvert.

861

Le nombre d'acteurs ayant participé au doublage de "GTA IV" dépasse de loin celui de tous les autres jeux, selon l'édition 2009 du Guinness World Records. Les jeux de la saga ont fait appel à des voix de célébrités telles que le rockeur Axl Rose, l'acteur Samuel L. Jackson et le rappeur et acteur Ice-T.