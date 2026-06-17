L'Agence internationale de l'énergie (AIE) révise de nouveau à la baisse la demande mondiale de pétrole pour 2026 dans son dernier rapport mensuel publié mercredi, pointant l'impact "considérable" de la guerre au Moyen-Orient sur le marché, qui affecte également les stocks de pétrole mondiaux.

L'AIE s'attend désormais à ce que la demande mondiale de pétrole baisse de 1,1 million de barils par jours en 2026, un repli presque trois fois plus important que ce qu'elle prévoyait le mois dernier, lorsqu'elle tablait encore sur un retour à la normale dès le mois de juin.

Les chiffres préliminaires montrent que livraisons de pétrole du deuxième trimestre 2026 auraient chuté de presque 5% en glissement annuel, en raison "de la hausse des prix du carburant et des difficultés d'approvisionnement".

Ce recul trimestriel des livraisons, note l'AIE, serait le premier depuis 2020.

Et "malgré la baisse significative de la demande de pétrole (...), les réserves continuent de s'éroder à un rythme record", note l'AIE dans son rapport. La fonte des stocks est particulièrement marquée dans les pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dont les réserves ont atteint leur plus bas niveau depuis 1990, indique l'AIE.

Les stocks mondiaux observés ont diminué de plus de près de 220 millions de barils sur avril et mai.

Certes, l'accord trouvé entre les Etats-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre et à débloquer le détroit détroit d'Ormuz, d'où transitent 20% des flux mondiaux de pétrole, "ouvre la voie à une reprise des exportations du Moyen-Orient", convient l'AIE.

Mais des "contraintes opérationnelles et politiques" demeurent et "font peser des risques sur les perspectives", tempère l'organisation, qui n'entrevoit pas de rebond de la demande ou de l'offre de pétrole avant 2027.

Pour l'année prochaine, l'AIE prévoit une hausse "modeste" de la demande (à hauteur de 2 mb/j), mais à un gros rebond de l'offre (+8mb/j), ce qui pourrait apporter un "répit bienvenu" au marché du pétrole, et une "opportunité" de "reconstituer" les stocks.