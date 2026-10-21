Les gestionnaires de l'Assurance chômage ont exprimé mercredi leur grande inquiétude sur une dégradation des finances de l'Unédic en 2027, en raison de la volonté de l'Etat de ponctionner deux milliards d'euros supplémentaires sur ses recettes, et de l'augmentation prévue du chômage.

Si le gouvernement maintient sa ponction annoncée début octobre, l'Assurance chômage se trouvera l'an prochain en déficit de 600 millions d'euros, au lieu de réaliser 1,4 milliard d'excédent si tel n'était pas le cas, selon les nouvelles prévisions financières de l'Unédic.

Si un amendement au projet de loi de finances (PLF) 2027 limitant la ponction à un milliard d'euros était adopté par le Parlement dans le cadre des débats budgétaires, l'Unédic pourra toutefois encore être dans le vert l'an prochain. "La bataille n'est pas bien engagée mais elle n'est pas perdue", a estimé le directeur général de l'Unédic, Christophe Valentie, lors d'une conférence de presse.

Avec des ponctions cumulées de l'État s'élevant à 14 milliards d'euros depuis 2023 en tenant compte des deux milliards annoncés par le gouvernement début octobre, l'exécutif poursuit "le transfert de sa dette au détriment de l’ensemble des salariés et des entreprises", dénonce l'organisme paritaire de gestion de l'Assurance chômage dans un communiqué.

"Sans les prélèvements successifs de l'État depuis 2023, la dette de l'Unédic aurait pu être de 49,4 milliards d'euros fin 2026. Elle dépassera au contraire les 61 milliards à la fin de l’année 2026, dont plus de 18 milliards au titre de la +dette Covid+", relève l'Unédic.

Le solde financier de l'Assurance chômage sera en 2026 dans le rouge de 2,3 milliards d'euros en raison d'un prélèvement de l’État de 4,1 milliards sur ses recettes, contraignant l'organisme à emprunter pour honorer le service de sa dette.

Christophe Valentie a souligné le poids croissant de la charge de la dette, dans une période de remontée des taux d'intérêt. Cette charge, légèrement supérieure à 200 millions d'euro en 2021, dépasserait le milliard en 2028, selon les projections de l'Unédic.

"On va nous redemander plus tard de nous désendetter et justifier ainsi des baisses de droits" pour les chômeurs. "C'est notre crainte majeure", a exposé la présidente de l'Unédic, Patricia Ferrand (CFDT).

L'Etat vient squatter

Le vice-président de l'organisme paritaire, Jean-Eudes Tesson (Medef), a pour sa part estimé que le dépassement du seuil de 9 % pour le taux de chômage "serait une vraie catastrophe" pour l'Unédic, les durées maximales d'indemnisation des demandeurs d'emploi augmentant alors de 25%, selon les règles en vigueur depuis 2023.

Pour l'heure, l'Unédic prévoit toutefois un taux de chômage qui ne monterait pas au-dessus de 8,8 % avant la fin de 2028. Ce taux atteignait 8,3 % au deuxième trimestre, selon l'Insee qui anticipe 8,6 % pour fin 2026.

Le nombre de chômeurs indemnisés devrait rester stable à 2,6 millions en 2027 et 2028, en raison des effets contraires des réformes passées de l'assurance chômage, avec notamment un raccourcissement des durées maximales d'indemnisation d'une part, et de l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi de l'autre.

L'emploi salarié serait en recul de 71.000 postes en 2026 et de 60.000 postes en 2027, avant de rebondir (+91.000 postes) en 2028.

Les dépenses du régime "atteindraient 46,6 milliards en 2026, puis augmenteraient en 2027 (48,1 milliards) et 2028 (48,5 milliards)", selon les prévisions de l'Unédic, les indemnisations des chômeurs croissant avec l'augmentation des salaires.

Les recettes diminueraient elles à 44,3 milliards d'euros cette année, "avant de repartir à la hausse en 2027 (49,4 milliards) et en 2028 (50,9 milliards), sous condition de l’absence de nouveau prélèvement", d'après le communiqué de l'Unédic.

En prélevant dans les caisses de l'organisme "l'Etat se comporte comme s'il était chez lui chez nous", a estimé Jean-Eudes Tesson, rappelant que l'Unédic était statutairement une association de droit privé. "L'Etat vient squatter à l'Unédic, il se sert dans le frigo", a-t-il encore raillé.