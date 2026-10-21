L'Entrepreneuriat : inné ou acquis ?

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Le Salon de Madame met les femmes à l’honneur au Zénith de Dijon
21/10/2026 LGFR
Dijon (21)
La réalité économique laisse penser que l'entrepreneuriat demande à la fois des qualités innées et acquises. Lorsque l’on se penche sur le tempérament des entrepreneurs, on retrouve l'audace, le goût du risque, la persévérance, soit des qualités plutôt innées.
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