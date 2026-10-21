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L'Entrepreneuriat : inné ou acquis ?

La réalité économique laisse penser que l'entrepreneuriat demande à la fois des qualités innées et acquises. Lorsque l’on se penche sur le tempérament des entrepreneurs, on retrouve l'audace, le goût du risque, la persévérance, soit des qualités plutôt innées.

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Par Marie Boullenger
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 21 octobre 2026 - Mis à jour le 21 octobre 2026
<p>Cependant, cette force mentale ne suffit pas à réussir son pari. Entrent en jeu les qualités acquises à travers les études, les formations mais aussi les échanges, l'entourage et l'environnement de manière générale, qui, lorsqu'il est favorable, représente un facteur important de réussite. Contrairement aux idées reçues, l'entrepreneuriat s'apprend. Étudier un marché, analyser des cibles, construire un business plan ou encore convaincre investisseurs et banquiers relèvent bien de l'apprentissage.&nbsp;</p><h2>Se relever à chaque obstacle</h2><p>Mais il est vrai que l'ensemble des compétence.

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