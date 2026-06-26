Le ministre de l'Economie Roland Lescure a reconnu vendredi que l'exécution du budget 2026 allait "être très compliquée", après que la Cour des comptes a alerté sur ce point jeudi.

"La Cour des comptes a raison, l'exécution (du budget) 2026, elle va être très compliquée, et évidemment la préparation du budget 2027 ne va pas être simple", a déclaré le ministre sur France Culture.

La Cour des comptes a rendu jeudi un rapport alarmant sur les finances publiques de la France, la présidente de la première chambre Carine Camby indiquant que "tous les signaux sont au rouge".

M. Lescure a souhaité qu'on "fasse tout" pour tenir l'engagement de limiter le déficit public à 5% cette année.

Pour le budget 2027, "tout va dépendre de la volonté collective des partis politiques qui se disent de gouvernement de contribuer à un compromis qui ne sera forcément satisfaisant pour personne, si ce n'est au total qu'on aura un budget".

Il s'agira ensuite de "passer à autre chose: les dix ans qui s'ouvrent, avec de gros débats dont je préfère qu'ils aient lieu sur une piste de décollage sans nids-de-poule", a-t-il ajouté, en référence à la situation des finances publiques.

M. Lescure a par ailleurs confirmé qu'il soutenait Gabriel Attal en vue de l'élection présidentielle de 2027 : "Je suis membre de Renaissance et je suis évidemment loyal à mon patron de parti qui en est le candidat légitime".

"Et il le dit, je lui dis régulièrement, in fine il faudra un candidat de ce qu'on appelle le bloc central, à l'élection présidentielle. Je souhaite qu'Edouard Philippe et Gabriel Attal se rassemblent à un moment ou un autre derrière celui qui sera le mieux placé et on fera tout pour qu'il gagne".

Il a aussi appelé à "se serrer les coudes" face à la canicule, plutôt qu'à "se montrer du doigt les uns les autres".