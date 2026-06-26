Le festival Solidays a été annulé et la Marche des Fiertés reportée, vendredi, à la demande du préfet de police de Paris qui menaçait de les interdire en invoquant la persistance d'une canicule mettant à rude épreuve les secours et les hôpitaux.

Le meeting international d'athlétisme de dimanche au stade Charléty est en revanche "maintenu dans un format adapté", "en accord avec la préfecture de police de Paris".

Le préfet de police Patrice Faure avait demandé vendredi matin l'annulation de manifestations "de grande ampleur" prévues ce week-end dans la capitale, citant le festival Solidays, la Marche des Fiertés mais aussi le meeting d'athlétisme, et menaçant de les interdire par arrêté si les organisateurs ne renonçaient pas eux-mêmes à ces événements.

La préfecture de police a justifié cette demande par "la canicule exceptionnelle qui dure depuis le 21 juin" et "éprouve les services de secours et les établissements de santé". "Dans l'hypothèse" où les organisateurs concernés ne "consentiraient pas" à annuler ces événements, "le préfet de police les interdira par arrêté", prévenait son communiqué.

Prévue samedi dans la capitale, la Marche des Fiertés LGBT+ est reportée à une date qui doit encore être déterminée, ont réagi ses organisateurs auprès de l'AFP.

"La marche est reportée, nous pensons à septembre mais toute l'équipe doit se réunir pour voir comment on rebondit", a commenté Anouk Veyret, coprésidente de l'Inter-LGBT, qui attendait plusieurs dizaines de milliers de participants.

"On considère que c'est le préfet qui l'annule, on était sûr de notre dispositif, on n'aurait pas eu un grand nombre de victimes mais on entend la question de la santé publique et du débordement des hôpitaux", a-t-elle ajouté.

Ouverture des portes de Charléty décalée

Solidays 2026, programmé de vendredi soir à dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, est lui annulé.

L'annulation du festival, qui comptait dans sa programmation Orelsan, Major Lazer ou Gims, va priver l'association organisatrice Solidarité Sida de 3 millions d'euros pour mener des programmes de lutte contre la maladie.

"C'est une très, très, très, très mauvaise nouvelle pour Solidarité Sida, même si nous comprenons que nous en soyons là aujourd'hui", a déclaré son directeur Luc Barruet lors d'une conférence de presse, rappelant que le festival permettait à l'association de récolter des fonds pour financer des programmes "dans 18 à 21 pays".

Le meeting d'athlétisme, programmé dimanche soir au stade Charléty, dans le sud de la capitale, est lui "maintenu dans un format adapté garantissant la sécurité de l'ensemble des participants", ont indiqué les organisateurs après discussions avec la préfecture de police.

Pour ça, ils ont notamment décalé l'ouverture des portes au public à 16h15 (contre 15h30 auparavant), mis à disposition des points d'eau ou des brumisateurs et renforcé les dispositifs médicaux, ont-ils indiqué dans un communiqué.

Quelque 19.000 spectateurs sont attendus à Charléty pour ce meeting où plusieurs stars du sport sont annoncées, comme le perchiste suédois Armand Duplantis, le sprinteur américain Noah Lyles ou encore la vice-championne olympique française du 100 m haies Cyréna Samba-Mayela.

Dans son communiqué, la préfecture de police saluait "les adaptations consenties par les organisateurs et leurs efforts pour augmenter leur capacité interne de premiers secours" mais soulignait que "l'affluence de plusieurs centaines de milliers de personnes sur ces évènements" pouvait "créer un risque élevé de sur-sollicitation d'un dispositif sanitaire déjà mobilisé jusque dans ses limites".

Le préfet de police avait déjà interdit dans un arrêté du 18 juin les compétitions et manifestations sportives à Paris. La vente d'alcool est interdite depuis vendredi midi dans l'agglomération parisienne.

"Nous arrivons à une +saturation+ des établissements hospitaliers", a expliqué jeudi lors d'un point presse le préfet de police, soulignant que "le nombre d'hospitalisations ne cesse d'augmenter".

"Mon devoir", a-t-il poursuivi, "est que le système (hospitalier) ne soit pas embolisé". Le seuil de saturation du système hospitalier "n'est pas dépassé", il est "saturé", a-t-il insisté.

Avant une baisse de quelques degrés dimanche, Météo-France prévoit encore des températures maximales dans la capitale frôlant 40°C vendredi et samedi, soit quinze degrés de plus que la température maximale habituelle.