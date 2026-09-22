La Bourgogne-Franche-Comté devient la première région française à fédérer à cette échelle les initiatives liées à la Sécurité sociale de l’alimentation (SSA). Lancée à Lons-le-Saunier, cette démarche vise à faire progresser l’accès à une alimentation suffisante, choisie et de qualité. Elle intervient dans un contexte où certaines familles doivent arbitrer leurs dépenses entre alimentation, logement et énergie.

La nouvelle fédération ne prévoit pas de modèle unique imposé aux territoires. Elle doit plutôt mettre en relation les collectivités, associations, agriculteurs, professionnels de santé et citoyens déjà engagés dans des expérimentations locales. Des projets existent notamment à Lons-le-Saunier, Joigny, Tournus, Autun et Besançon.

Des caisses locales expérimentées

Le principe repose sur des caisses locales. Les participants cotisent en fonction de leurs ressources et disposent ensuite d’un budget consacré à leurs achats alimentaires. Celui-ci peut être utilisé auprès de producteurs, artisans et commerces sélectionnés et conventionnés. Le dispositif cherche ainsi à faciliter l’accès aux produits de qualité tout en créant des débouchés pour les producteurs locaux.

La Région prévoit un règlement d’intervention en 2027 pour accompagner les projets. Elle souhaite également étudier la faisabilité d’une «carte vitale SSA» à l’horizon 2028. Le dispositif reste toutefois au stade de l’expérimentation et doit encore être construit progressivement.