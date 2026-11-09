La Bourse de Paris évolue en hausse lundi, profitant d'un recul des prix du pétrole et d'une accalmie dans le secteur de la tech et de l'intelligence artificielle, après la correction de la semaine dernière.

Dans les premiers échanges, vers 10H00 (heure de Paris), le CAC 40 prenait 0,39 %, à 8.169,60 points, en hausse de 30,60 points.

Vendredi, l'indice vedette parisien avait perdu 0,81 % à 8.139,00 points.

"L’agenda de lundi étant léger, les prix du pétrole et le sentiment autour de l’IA devraient rester les principaux moteurs des marchés", ont résumé les analystes de Natixis.

En Europe, les marchés boursiers profitent "de la poursuite de la baisse des prix de l’énergie", reflétant "l’espoir que le conflit au Moyen-Orient puisse au moins temporairement s’atténuer", relève Andreas Lipkow, de CMC Markets.

Le raz-de-marée démocrate aux États-Unis et l'espoir renouvelé de négociation avec l'Iran ont relâché la pression sur le brut la semaine dernière. Dimanche encore, le président Donald Trump a jugé "très improbable" une reprise du conflit à ce stade.

Vers 10H00 (heure de Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord baissait de 1,74 % à 96,61 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, perdait 1,23 % à 89,71 dollars.

La tech respire

La semaine dernière, l'actualité a été dominée par la forte correction en Bourse des entreprises liées à l'intelligence artificielle.

Les investisseurs craignaient que la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat n'aboutisse à une plus forte régulation de la construction de centres de données aux États-Unis, menaçant le rythme de développement de l'IA.

Ce fort mouvement de vente est intervenu dans un contexte déjà marqué par des craintes du marché concernant la rentabilité des investissements massifs des géants de la tech dans cette technologie.

Depuis vendredi, les fabricants de semi-conducteurs et des puces électroniques, les plus touchés par cette correction, profitent d'une certaine accalmie.

A Paris, STMicroelectronics prenait ainsi 0,45 % à 37,80 euros.

Legrand (+1,04 % à 131,00 euros) et Schneider Electric (+0,39 % à 229,55 euros), qui fournissent des infrastructures électriques aux centres de données, profitaient aussi de ce mouvement.

Le géant bancaire français Crédit Agricole a proposé une fusion entre Banco BPM et Crédit Agricole Italia, une "proposition amicale" faite peu après une montée à 29,6 % au capital de l'Italienne, et dans un contexte de consolidation du secteur bancaire en Italie.

Le groupe français grimpe progressivement depuis plusieurs années au capital de la banque italienne Banco BPM, dont il est devenu le premier actionnaire.

Le titre de Crédit Agricole perdait 0,63 % à 15,75 euros à Paris.

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