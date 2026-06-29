La Bourse de Paris débute la semaine dans la prudence

La Bourse de Paris évolue prudemment lundi, surveillant l'évolution de la situation au Moyen-Orient, après le regain de tensions survenu au cours du week-end.

Vers 9H40 (heure de Paris), le CAC 40 cédait 0,09% à 8.377,21 points. Vendredi, l'indice vedette parisien avait reculé de 0,55% à 3.834,87 points.

Malgré le protocole d'accord signé le 17 juin, les Etats-Unis et l'Iran ont échangé des frappes ces derniers jours en s'accusant mutuellement de violer leur cessez-le-feu, avec le contrôle du stratégique détroit d'Ormuz au coeur des tensions.

Avant d'annoncer, dimanche, un accord pour cesser les hostilités.

"Il est prévu que les discussions techniques continuent sur tous les points du protocole d'accord. Les deux parties vont cesser pour le moment et les navires peuvent circuler librement" dans le détroit d'Ormuz, a expliqué dans un mail transmis à l'AFP un responsable américain.

Les marchés pétroliers ont peu réagi à ces évènements, ce qui aide les Bourses à tempérer leur inquiétudes.

Avec le départ de certains navires bloqués dans le détroit d'Ormuz ces derniers jours, à la faveur de l'accord entre l'Iran et les Etats-Unis, "certains marchés se sont retrouvés en situation d'excès d'offre" justifie Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

Cela "permet aux investisseurs, dans ces conditions, de réagir de manière modéré", explique-t-elle.

Autre point d'attention des marchés: le forum des banquiers centraux organisé à partir de lundi, 20H00 par la Banque centrale européenne (BCE) à Sintra, au Portugal. Le nouveau président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Kevin Warsh, y est attendu.

Son "discours sera particulièrement suivi, chaque mot, chaque mimique sera scrutée pour avoir des indices concernant la suite de la politique monétaire de la Fed", sur fond de hausse de l'inflation aux Etats-Unis, ajoute Ipek Ozkardeskaya.

Dans ce contexte, le taux d'intérêt de la dette française à échéance dix ans atteignait 3,63%, au même niveau que la veille en clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, atteignait 2,85%, stable également.

Soitec signe avec une fonderie chinoise

Le spécialiste français des semi-conducteurs Soitec a annoncé lundi un partenariat avec la fonderie chinoise ZeSemi, pour "permettre la production à haut volume" de composants électroniques de puissance afin d'"alimenter les centres de données d'IA", notamment.

Son titre prenait 8,79% à 124,40 euros.

Ipsen acquiert Kartos Therapeutics

Le troisième laboratoire pharmaceutique français, Ipsen (+1,54% à 164,90 euros), a annoncé lundi l'acquisition de la société de biotechnologie américaine Kartos Therapeutics, moyennant un paiement initial de 450 millions de dollars, afin de renforcer son portefeuille en oncologie.

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