La Bourse de New York a terminé en nette progression lundi, portée par la bonne dynamique des valeurs de la "tech", qui profitent d'une vague d'achats des investisseurs après une semaine en demi-teinte.

Le Dow Jones a gagné 0,59%, l'indice Nasdaq à forte coloration technologique a avancé de 2,07% et l'indice élargi S&P 500 s'est octroyé 1,17%.

"Aujourd'hui, tout a tourné autour des Sept Magnifiques (surnom donné aux poids lourds américains du secteur technologique, ndlr), qui sont en train de rebondir, et c'est ce qui a tiré le marché à la hausse", assure auprès de l'AFP Angelo Kourkafas, du cabinet d'investissement Edward Jones.

Alphabet, la maison mère de Google, a été à la pointe de ce groupe avec une progression de 4,96% de son titre, soit près de 200 milliards de dollars de capitalisation boursière gagnés.

Le groupe réalisait sa première séance au sein de l'indice historique Dow Jones, en remplacement du câblo-opérateur Verizon, consacrant encore un peu plus le poids du secteur technologique dans l'économie américaine.

Angelo Kourkafas relève aussi la bonne performance des valeurs liées aux semi-conducteurs.

Marvell a terminé en hausse de 4,12%, AMD de 3,43%, tandis que Western Digital a bondi de plus de 11%. Première capitalisation mondiale, Nvidia a pris 1,27%.

Les puces et autres composants électroniques sont indispensables pour construire les centres de données où sont entraînés les modèles d'intelligence artificielle (IA), moteurs de la croissance du marché ces dernières années.

Le dynamisme d'une large partie du secteur explique d'ailleurs la reprise entamée par la bourse new-yorkaise depuis fin mars.

"Nous sommes à quelques jours de la fin du trimestre, et le marché est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse trimestrielle depuis 2020 (...) malgré les incertitudes géopolitiques", souligne Angelo Kourkafas.

Les investisseurs ne se sont pas affolés du regain de tensions observé au Moyen-Orient ce week-end, durant lequel Washington et Téhéran ont repris temporairement leurs hostilités.

Le président américain Donald Trump a assuré lundi qu'il y aurait bien une rencontre mardi au Qatar entre délégations américaine et iranienne.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à échéance dix ans restait stable vers 20H25 GMT, à 4,37% comme vendredi à la clôture.

Wall Street attend une multitude d'indicateurs sur le marché du travail cette semaine, dont le rapport officiel sur l'emploi qui sera publié jeudi.

Cela pourra donner de nouveaux indices quant à la trajectoire monétaire poursuivie par la banque centrale américaine (Fed), en pleine accélération de l'inflation.

L'institution a été temporairement mise à l'abri du pouvoir exécutif de Donald Trump lundi par la Cour suprême américaine, qui a jugé que le chef d'Etat ne pouvait limoger une des gouverneures - Lisa Cook - sans qu'elle n'ait l'occasion de se défendre.

Ce verdict "renforce probablement la confiance dans l'indépendance de la Fed", ce qui est bien accueilli par les marchés, note Angelo Kourkafas.

Au tableau des valeurs, le câblo-opérateur Comcast (+4,53% à 24,22 dollars) a profité de l'annonce de sa scission future en deux nouvelles entités, dont l'une sera dédiée à ses activités médias, comprenant le britannique Sky et la filiale NBCUniversal.

Le géant de l'aérospatial SpaceX a été recherché (+7,15% à 164,19 dollars) après l'annonce de son intégration à l'indice Nasdaq 100 le 7 juillet, soit un peu moins d'un mois après son introduction en Bourse.

Le Nasdaq a changé ses règles en mai pour permettre à de très grosses capitalisations comme la société d'Elon Musk, susceptible de peser fort sur l'indice, de l'intégrer en 15 séances au lieu de trois mois.

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