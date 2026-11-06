La Bourse de Paris évolue en nette baisse vendredi, emportée par la déroute des valeurs technologiques à Wall Street et en Asie, nourrie par la crainte que la victoire des démocrates aux élections américaines ne freine l'essor de l'intelligence artificielle (IA).

Vers 09H55, l'indice vedette CAC 40 perdait 1,06 %, soit 87,28 points, à 8.118,09 points. Jeudi, il avait résisté à la tempête en gagnant 0,34 %. Depuis lundi, il conserve une hausse de 1,87 %.

Jeudi à New York, le Nasdaq, indice à forte coloration technologique, avait plongé de 5,52 %, sa plus forte chute depuis avril 2025, et le S&P 500 de 4,36 %. Vendredi, Tokyo a terminé en repli de 5,96 % et Séoul de 6,02 %.

Ces chutes surviennent après la large victoire des démocrates à l'issue des élections de mi-mandat aux États-Unis, plusieurs nouveaux élus démocrates ayant fait campagne pour ralentir la construction de centres de données, indispensables à l'IA.

"Le marché ne se demande pas si l'IA a un avenir. Il s'interroge sur le calendrier, le coût et le financement de cet avenir", a résumé Charu Chanana, stratégiste en chef de Saxo Markets.

Les ventes touchent vendredi l'ensemble de la cote européenne, y compris les valeurs réputées défensives, c'est-à-dire les entreprises dont l'activité et les bénéfices dépendent peu de la conjoncture.

À la Bourse de Paris, vers 09H55, Sanofi reculait de 2,03 % à 82,81 euros, Eurofins de 1,84 % à 87,40 euros, L'Oréal de 1,82 % à 447,30 euros, Danone de 1,52 % à 67,52 euros, Orange de 1,11 % à 15,17 euros et Carrefour de 1,03 % à 13,50 euros. Seul Engie, dans le vert, faisait exception (+0,42 % à 24,11 euros).

Du côté des valeurs technologiques, Capgemini se repliait de 2,57 %, à 127,15 euros, et Dassault Systèmes de 1,57 %, à 25,78 euros. Le fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics (+0,86 %, à 37,39 euros) résistait.

Sur le marché de la dette, le rendement de l'emprunt français à dix ans baissait à 4,76 %, contre 4,78 % jeudi, quand son équivalent allemand était à 3,22 %, contre 3,24 %.

Mercredi soir, l'Assemblée nationale a rejeté à l'unanimité la partie recettes du projet de budget pour 2027, qui sera examiné au Sénat dans sa version initiale.

"La remontée de la volatilité sur la dette française traduit moins une crainte de défaut imminent qu'une interrogation sur notre trajectoire budgétaire et politique", a estimé Christophe Herpet, directeur des gestions d'Ofi Invest AM.

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