La Bourse de Paris en hausse, profite du recul du pétrole

La Bourse de Paris s'affiche en hausse jeudi après son décrochage de la veille, profitant du recul des prix du pétrole malgré la reprise des hostilités au Moyen-Orient.

L'indice CAC 40 prenait 0,56% à 8.298,81 points vers 10H15 heure locale. Mercredi, l'indice vedette de la place de Paris avait terminé en forte baisse de 2,18% à 8.252,66 points.

"Le marché actions tente de regarder au-delà du choc au Moyen-Orient", commente Patrick Munnelly, de Tickmill Group.

Les places européennes sont sensibles aux évolutions des prix de l'énergie, l'Europe restant très dépendante des importations d'hydrocarbures. Elles profitent ainsi du recul des cours jeudi.

Les tensions restent pourtant vives au Moyen-Orient.

Les Etats-Unis ont de nouveau frappé l'Iran dans la nuit pour tenter de réduire le contrôle exercé par Téhéran sur le détroit d'Ormuz, tandis que l'armée iranienne a affirmé avoir lancé des représailles contre trois pays alliés de Washington dans le Golfe.

Mais les investisseurs sont "moins pris de court cette fois-ci, cette évolution ayant été largement anticipée" après l'annonce de frappes à venir par le président américain Donald Trump mardi, et de la fin du cessez-le-feu, souligne Andreas Lipkow, chez CMC Markets.

"Les marchés se sont habitués aux tensions et aux perturbations dans le détroit d'Ormuz", un passage stratégique par lequel transite habituellement 20% de la consommation mondiale d'hydrocarbures, explique Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote.

Par ailleurs, "plusieurs navires ont déjà traversé le détroit d'Ormuz pour livrer du pétrole aux principaux marchés", réduisant les tensions immédiates, poursuit-elle.

Au tableau des valeurs, "les secteurs des matières premières, des banques, de la technologie et de la distribution sont tous en hausse", relève Neil Wilson, de Saxo UK.

Société Générale gagnait 3,02% à 73,45 euros, BNP Paribas prenait 1,70% à 99,94 euros et Crédit Agricole prenait 1,19% à 17,41 euros.

TotalEnergies suit les cours du brut

Le géant pétrolier TotalEnergies perdait 0,87% à 68,75 euros, et la société Maurel & Prom, spécialisée dans l'extraction de pétrole et de gaz naturel, perdait 1,98% à 7,94 euros, les deux valeurs suivant la baisse des cours du pétrole.

Les semi-conducteurs dans le vert

Les deux spécialistes des semi-conducteurs STMicroelectronics (+3,92% à 60,78 euros vers 10H15 GMT) et Soitec (+6,01% à 104,25 euros), reprenaient des couleurs jeudi sur la Bourse de Paris.

Ce mouvement s'inscrit dans une rotation sectorielle au sein de la technologie: après avoir privilégié d'autres segments, les investisseurs reviennent vers les fabricants de semi-conducteurs, au détriment notamment des éditeurs de logiciels, où des prises de bénéfices sont observées.

Capgemini (-2,38% à 88,74 euros) s'inscrivait ainsi dernier du CAC 40 vers 10H00.

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