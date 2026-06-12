La Bourse de Paris a clôturé vendredi en belle hausse, portée par un nouvel espoir d'accord au Moyen-Orient, la baisse des prix du pétrole et la folie SpaceX à New York.

L'indice vedette CAC 40 a progressé de 150,07 points (+1,83%), à 8.350 points. La veille, le panier des 40 plus grandes valeurs boursières françaises avait déjà pris 0,48%, à 8.200,80 points.

A l'indice élargi SBF 120, la cote a été tirée par la forte progression d'Eramet (+11,01% à 55,15 euros), après un article du Financial Times indiquant que le fond Orion Critical Mineral Consortium envisage de prendre une part du capital du groupe minier français.

Air France-KLM a réalisé la meilleure performance du jour (+8,36%), signe d'un espoir d'un retour à la normale au Moyen-Orient et d'un retour durable des prix du pétrole à leur niveau d'avant la guerre.

Les investisseurs semblent avoir également bien accueilli les propos du directeur général du groupe, Benjamin Smith, sur une prise de participation dans la compagnie aérienne scandinave SAS et un rapprochement avec la portugaise TAP.

Les valeurs technologiques se sont de nouveau bien portées, alors que les investisseurs du monde entier avaient les yeux tournés vers l'entrée en Bourse de SpaceX à New York.

A la fermeture des marchés européens, la cotation de SpaceX a commencé à Wall Street, gagnant très vite plus de 30% à plus de 175 dollars.

Les deux fabricants de semi-conducteurs Soitec (+6,80% à 137,535 euros) et STMicroelectronics (+4,47% à 67,50 euros) ont continué de bénéficier de l'enthousiasme des particuliers ou des gestionnaires de portefeuille pour toutes les valeurs liées à l'intelligence artificielle, des puces aux centres de données.

Les bancaires profitent de la hausse de taux de la BCE

Au CAC 40, deux banques, la Société Générale (+6,15% à 73,4 euros) et BNP Paribas (+5,17% à 96,69 euros) ont réalisé deux des trois meilleures performances du jour.

Les banques européennes profitent de la hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE), favorable à leurs marges.

La BCE a relevé ses taux jeudi face à l'inflation en zone euro induite par la hausse des prix de l'énergie.

En revanche, la décision de la BCE n'a pas eu d'incidence sur le marché obligataire des taux d'emprunts des Etats. Le rendement des bons français à dix ans a fortement reculé à 3,74%, contre 3,80% la veille.

L'espoir d'un accord au Moyen-Orient a alimenté la bonne humeur du marché, surtout en fin de séance quand l'Iran a confirmé qu'un accord était "proche".

La perspective d'un retour à la normale dans le détroit d'Ormuz a accéléré la chute des cours du pétrole en fin de journée. Vers 17H00 GMT, le Brent de la mer du nord s'échangeait à 87,31 dollars le baril (-3,40% par rapport à la veille). Le WTI américain suivait la même tendance (84.81 dollars, -3.31%).

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