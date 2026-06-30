La Bourse de Paris termine sur une note optimiste

La Bourse de Paris a terminé dans le vert mardi, profitant d'un regain d'optimisme autour de l'intelligence artificielle et de la pause des hostilités entre Téhéran et Washington en attendant les négociations prévues cette semaine.

L'indice CAC 40, a terminé en hausse de 0,44% à 8.403,99 points. La veille, l'indice des 40 plus grandes valeurs françaises avait reculé de 0,21% à 8.367,33 points.

"Le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran continue de soutenir le sentiment des marchés, contribuant à maintenir les prix du pétrole à proximité de leurs récents points bas et permettant aux marchés actions de se stabiliser après la volatilité de la semaine dernière", commente Daniela Hathorn, analyste pour Capital.com.

Des émissaires américains sont arrivés mardi à Doha pour des discussions sur l'Iran avec des médiateurs qataris, après des échanges de frappes qui ont menacé de faire voler en éclats la trêve entre Washington et Téhéran.

L'Iran a lui aussi annoncé l'envoi cette semaine d'une délégation au Qatar, mais exclut tout contact direct avec les responsables américains.

L'IA pousse la tech et les valeurs de l’électrification

Par ailleurs, Patrick Munnelly de Tickmill Group constate un regain d'optimisme des investisseurs pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle.

"Si les investisseurs sont de nouveau disposés à anticiper une demande plus forte en infrastructures d'intelligence artificielle, les sociétés liées au cuivre, à l'électricité, aux équipements et à l'ingénierie pourraient toutes en profiter", souligne-t-il.

STMicroelectronics a terminé en hausse de 1,43%, à 64,49 euros.

Les valeurs proxy de l'IA, qui profitent indirectement de l'essor de l'intelligence artificielle sans être elles-mêmes des développeurs de modèles, s'affichent également en hausse.

Les entreprises spécialisées dans les infrastructures électriques, qui profitent de l'essor des centres de données, ont gagné du terrain: Schneider Electric a pris 2,62% à 285,40 euros et Legrand +2,21% à 147,70 euros.

Abivax s'envole

Le titre d'Abivax s'est envolé mardi à la Bourse de Paris après la publication d'un essai clinique jugé concluant par la biotech française pour le traitement d'une maladie du tube digestif.

Abivax prévoit de déposer au quatrième trimestre 2026 une "demande d'autorisation de mise sur le marché" de son traitement.

Le titre d'Abivax a terminé sur une envolée de 38,66% à 115,50 euros sur l'indice élargi du SBF 120.

Euronext CAC40