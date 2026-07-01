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Wall Street fait une pause après un trimestre étincelant

La Bourse de New York a ouvert en recul mercredi, s'offrant un répit dans sa marche en avant effrénée des derniers mois, à l'approche d'un nouveau rapport sur l'emploi américain et de commentaires du...
Des opérateurs à la Bourse de New York le 11 mai 2026 © ANGELA WEISS

Des opérateurs à la Bourse de New York le 11 mai 2026 © ANGELA WEISS

Par AFP
Publié le 1 juillet 2026 - Mis à jour le 1 juillet 2026

La Bourse de New York a ouvert en recul mercredi, s'offrant un répit dans sa marche en avant effrénée des derniers mois, à l'approche d'un nouveau rapport sur l'emploi américain et de commentaires du nouveau patron de la Réserve fédérale (Fed).

Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,06%, le Nasdaq perdait 0,47% et l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,23%.

"Le deuxième trimestre a été l'un des plus solides jamais enregistrés" par la place américaine, relève auprès de l'AFP Adam Sarhan, du cabinet d'investissement 50 Park Investments.

"Après une très forte hausse, il est tout à fait normal et sain d'observer quelques prises de bénéfices", ajoute-t-il.

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