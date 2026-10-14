La Chine vers un excédent commercial record en 2026

Les exportations chinoises ont bondi en septembre, notamment vers les États-Unis et l'UE, selon des données officielles publiées mercredi, rapprochant le pays d'un excédent commercial record en 2026, au risque d'attiser les tensions avec les Occidentaux.

De nombreux responsables américains et européens reprochent à Pékin de favoriser ses industriels de façon déloyale, au détriment de la concurrence internationale. La Chine conteste ce point de vue et fait valoir l'innovation et la montée en gamme de ses entreprises.

La deuxième économie mondiale a enregistré le mois dernier un excédent commercial de 133,5 milliards de dollars (119 milliards d'euros), ont annoncé les Douanes chinoises. Il s'agit du niveau mensuel le plus élevé depuis janvier 2025.

Au total, l'excédent commercial cumulé de la Chine entre janvier et fin septembre était de 938,1 milliards de dollars, ce qui laisse entrevoir un nouveau record annuel après les 1.200 milliards de dollars atteints l'an passé.

Les exportations du géant asiatique ont encore progressé de 36,3% sur un an le mois dernier, selon les Douanes chinoises. C'est bien plus que les 25,7% attendus par les analystes interrogés par Bloomberg.

Les importations ont elles aussi fortement augmenté, de 31% sur un an.

Bruxelles juge désormais "insoutenable" son déficit commercial avec la Chine, qui excède un milliard d'euros par jour, et affirme vouloir rééquilibrer sa relation commerciale avec Pékin.

Tensions commerciales

Mais les exportations chinoises vers l'UE ont encore progressé de 25,3% en septembre sur un an, les importations en provenance des Vingt-Sept étant stables.

"L'excédent commercial de la Chine avec l'Union européenne et le Royaume-Uni a (...) atteint un niveau record, ce qui devrait encore accentuer les tensions commerciales", a indiqué dans une note Nguyen Hoang Nam, économiste chez Capital Economics.

Les discussions menées la semaine dernière entre le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, et le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, ont débouché sur un accord visant à limiter les exportations de véhicules hybrides et hybrides rechargeables chinois vers l'Europe.

L'UE va plafonner à 350.000 le nombre de ces voitures entrant sur le marché européen chaque année.

De nombreux industriels et responsables européens dénoncent depuis des années l'arrivée dans l'UE de produits chinois meilleur marché, qui fragilisent des secteurs économiques entiers, avec des suppressions d'emplois massives à la clé.

Ils accusent la Chine de mesures commerciales déloyales, notamment à travers des subventions accordées à ses entreprises ou encore d'obstructions faites à l'accès des entreprises européennes au marché chinois.

Pékin se défend de telles pratiques, vante la réussite de son industrie et renvoie l'économie européenne à ses fragilités.

"Bruxelles envisage d'étendre ses restrictions à d'autres secteurs plus stratégiques, mais nous estimons que leur impact sur l'économie chinoise resterait limité", estime Nguyen Hoang Nam.

Intelligence artificielle

De leur côté, les exportations chinoises vers les États-Unis ont bondi de 39,6% sur un an en septembre.

Elles rebondissent après le recul marqué des échanges observé l'an dernier dans le contexte de la guerre commerciale entre les deux pays.

Le président chinois Xi Jinping a rencontré Donald Trump le mois dernier à Washington, où les deux pays se sont engagés à prolonger la trêve commerciale conclue en octobre 2025 et à étudier une réduction des droits de douane sur 30 milliards de dollars de produits de part et d'autre.

La vigueur des exportations chinoises en septembre a été soutenue par la demande à l'étranger pour les produits liés à l'intelligence artificielle (IA), tels que les semi-conducteurs et les équipements informatiques.

Mais la croissance du montant des exportations s'explique en grande partie par la hausse des prix de nombre de ces produits.

Les exportations de circuits intégrés n'ont ainsi augmenté que de 1% en volume en septembre, mais ont bondi de 136% en valeur en dollars.

À l'inverse, les volumes d'exportation de véhicules ont grimpé de 56,3% sur un an, signe d'une forte demande étrangère pour les voitures électriques et hybrides chinoises.

Avec une consommation qui peine à redémarrer, Pékin continue de miser sur les exportations pour atteindre son objectif de croissance, fixé entre 4,5% et 5%.